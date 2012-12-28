Мошенница в Лебедяни прикидывалась сотрудницей водоканала

Добычей злодейки стали почти четверть миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска в Лебедяни задержали 22-летнюю липчанку, подозреваемую в мошенничестве.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина представилась сотрудницей водоканала и под предлогом проверки оборудования проникла в квартиру к 85-летней местной жительнице. Пока бабуля отвлеклась, злоумышленница похитила из шкафа сверток деньгами - 230 тысяч рублей.Пропажу всех своих сбережений пенсионерка обнаружила лишь после ухода незнакомки. О случившемся она сообщила дочери, которая обратилась за помощью в районный отдел полиции. Лже-сотрудницу водоканала удалось задержать, она уже призналась в содеянном и возместила причиненный ущерб в полном объеме.Тем не менее, по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» ей грозит до 5 лет лишения свободы.