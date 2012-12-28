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Выходные в Липецке: первая Библионочь, день рождения клуба комедии и наконец-то настоящий футбол
Общество
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32 минуты назад
Выходные в Липецке: первая Библионочь, день рождения клуба комедии и наконец-то настоящий футбол
Предлагаем вам путеводитель по наступившему уикенду.
Рубрику выходного дня по традиции открывает музыкальный подарок для липчан, на этот раз от ВИА «Синхрон» из Чаплыгина. Его выступление на конкурсе Вокально-инструментальных ансамблей «Признание» в 2019 г. снимал Аркадий Свиридов.
Похолодало
Прежней жары на выходных уже не будет: в субботу термометр покажет 9-11, в воскресенье – 10-12 градусов тепла. Утешением станет то, липчанам не станут докучать дожди, уикенд пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
26 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице Российской, 19, 20.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах . 70 лет Октября, Баженова, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Российской, Саратовской, Сокольской, Солнечной, Третьякова, в переулках Добром, Полтавском и Тополином.
27 апреля с 10:00 до конца ремонта честь провести выходной без удобств выпадет обитателям:
- ул. 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. Папина, 6, 8;
- ул. Смыслова, 3, 4;
- пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Плановых отключений электричества на выходных не предвидится.
Библионочь в Есенинке
Первая в этом году Библионочь пройдёт в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) 26 апреля с 17:00.
Фото vk.com/cgb_liplib48
В программе:
В 17:00 - Всероссийская акция «Письмо победы» от почты России (12+);
В 18:15 - Детская программа «Ариель» (12+);
В 20:15- Творческая программа участием с Марией Фисюн, Николая Селиванова, эстрадного ансамбля «Сарафанное радио» (12+);
В 21:10 - Выступление авторов-исполнителей, вокалистов Юлии Томиловой, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Генералова, Николая Корепина (12+);
В 21:50 – Розыгрыш призов (12+).
Экскурсии по главному музею
Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает липчан и гостей города на экскурсии для всех желающих.
Расписание на выходные:
Суббота, 26 апреля:
12:00 – «Древнейшая история Липецкого края» (6+)
16:00 – «Старый город» (6+)
Воскресенье 27 апреля:
12:00 – «Липецкая земля» (6+)
16:00 – «Пётр I и Липецкий край» (6+)
Как попасть на экскурсию? Просто приходите за 10-15 минут до её начала и приобретаете недорогой билет. Для детей и молодёжи до 22 лет вход бесплатный.
Детский концерт
Весело и громко будет 26 апреля в галерее «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 11:00 здесь пройдёт детский концерт «Чижик-Пыжик» (6+).
Прозвучат песни из мультфильмов «Маша и медведь», «Холодное сердце» легендарные хиты Владимира Шаинского и других советских композиторов. Ведущая концерта – Юлия Сиверская, музыканты: Ирина Вишнякова (вокал), Валерий Тюрин (электрогитара), Андрей Борщев (флейта-пикколо, саксофон, клавиши).
Идут в отрыв
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 26 апреля в 19:01 будут праздновать 6-й день рождения Клуба липецкой комедии (18+).
Обещают оторваться не по-детски. Стендап, импровизация, сюрпризы — и, конечно же, дуэт ведущих: Коля Щербаков и Даша Королёва.
Под открытым небом
Большая программа запланирована 26 апреля в парке Победы. С 16:00 здесь пройдут народные гулянья «Вальс Победы» (12+).
Кукольный театр
По утрам Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) ждёт малышей: 26 апреля на спектакль «Мойдодыр» (0+), 27 апреля – «Золотой циплёнок» (0+). Начало в 11:00.
А в 18:00 оба выходных липчанам будут показывать премьеру спектакля «Василий Тёркин» (12+) – постановку по роману А.Твардовского в обработке главного режиссёра театра Олега Пономарёва.
Театр Л.Н.Толстого
Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. театральная, 2) для малышей 27 апреля в 11:00 приготовил спектакль «Дюймовочка» (0+).
Взрослую публику ждут 26 апреля в 18:00 на классический спектакль «Ревизиор» (12+), а 27 апреля – на авантюрную комедию Р.Куни о таксисте-многоженце «Слишком женатый таксист» (18+).
Театр на Соколе
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 26 апреля в 18:00 покажет спектакль «Небесный тихоход» (12+).
История о трех неунывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны не влюбляться в девчат. Но, конечно, один из них – майор Булочкин, которому после ранения запрещено летать на скоростных самолётах, неожиданно для себя влюбляется в корреспондентку «Пионерской правды»….
В воскресенье в филармонии зажгутся новые «звёзды»
Липецкая филармония думает и о завтрашнем дне - о том, кто будет радовать липчан со сцены через несколько лет.
Потому в воскресенье, 27 апреля, в 14:00 и в 18:00 пройдут два концерта из цикла «Филармонический дебют» (6+), на которых вместе с симфоническим оркестром филармонии (дирижёр Михаил Мясников) получат возможность выступить лучшие воспитанники детских музыкальных школ Липецкой области.
Такой «смотр талантов» проводится в регионе впервые и он наверняка зажжёт не одну новую «звёздочку».
Футбол
Липецкий «Металлург» в воскресенье, 27 апреля, в 14:00 примет на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «Динамо» из Санкт-Петербурга (6+).
Рекомендуют приходить заранее – к 12:30, когда перед стадионом начнётся обширная развлекательная программа – футбольные конкурсы, аквагрим для детей, соло на барабанах от знаменитого барабанщика Дмитрия Хмыза. Будет много-много интересного.
Сама игра тоже любопытна: обе команды до начала чемпионата причисляли к главным фаворитам, но на старте они забуксовали. Грядет рубка «не на жизнь, а на смерть» за возвращение утраченных позиций. Словом, футбол будет настоящим и боевым.
Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
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