Выходные в Липецке: первая Библионочь, день рождения клуба комедии и наконец-то настоящий футбол

Предлагаем вам путеводитель по наступившему уикенду.





В вашем браузере отключен JavaScript







Похолодало

Прежней жары на выходных уже не будет: в субботу термометр покажет 9-11, в воскресенье – 10-12 градусов тепла. Утешением станет то, липчанам не станут докучать дожди, уикенд пройдёт без существенных осадков.











Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах . 70 лет Октября, Баженова, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Российской, Саратовской, Сокольской, Солнечной, Третьякова, в переулках Добром, Полтавском и Тополином.









Первая в этом году Библионочь пройдёт в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) 26 апреля с 17:00.









Фото vk.com/cgb_liplib48

Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает липчан и гостей города на экскурсии для всех желающих.











Весело и громко будет 26 апреля в галерее «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 11:00 здесь пройдёт детский концерт «Чижик-Пыжик» (6+).











В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 26 апреля в 19:01 будут праздновать 6-й день рождения Клуба липецкой комедии (18+).









Большая программа запланирована 26 апреля в парке Победы. С 16:00 здесь пройдут народные гулянья «Вальс Победы» (12+).













По утрам Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) ждёт малышей: 26 апреля на спектакль «Мойдодыр» (0+), 27 апреля – «Золотой циплёнок» (0+). Начало в 11:00.









Взрослую публику ждут 26 апреля в 18:00 на классический спектакль «Ревизиор» (12+), а 27 апреля – на авантюрную комедию Р.Куни о таксисте-многоженце «Слишком женатый таксист» (18+).









История о трех неунывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны не влюбляться в девчат. Но, конечно, один из них – майор Булочкин, которому после ранения запрещено летать на скоростных самолётах, неожиданно для себя влюбляется в корреспондентку «Пионерской правды»….















Потому в воскресенье, 27 апреля, в 14:00 и в 18:00 пройдут два концерта из цикла «Филармонический дебют» (6+), на которых вместе с симфоническим оркестром филармонии (дирижёр Михаил Мясников) получат возможность выступить лучшие воспитанники детских музыкальных школ Липецкой области.









Рекомендуют приходить заранее – к 12:30, когда перед стадионом начнётся обширная развлекательная программа – футбольные конкурсы, аквагрим для детей, соло на барабанах от знаменитого барабанщика Дмитрия Хмыза. Будет много-много интересного.











Рубрику выходного дня по традиции открывает музыкальный подарок для липчан, на этот раз от ВИА «Синхрон» из Чаплыгина. Его выступление на конкурсе Вокально-инструментальных ансамблей «Признание» в 2019 г. снимал Аркадий Свиридов.26 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице Российской, 19, 20.27 апреля с 10:00 до конца ремонта честь провести выходной без удобств выпадет обитателям:- ул. 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;- ул. Папина, 6, 8;- ул. Смыслова, 3, 4;- пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Плановых отключений электричества на выходных не предвидится.В 17:00 - Всероссийская акция «Письмо победы» от почты РоссииВ 18:15 - Детская программа «Ариель»В 20:15- Творческая программа участием с Марией Фисюн, Николая Селиванова, эстрадного ансамбля «Сарафанное радио»В 21:10 - Выступление авторов-исполнителей, вокалистов Юлии Томиловой, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Генералова, Николая КорепинаВ 21:50 – Розыгрыш призов12:00 – «Древнейшая история Липецкого края»16:00 – «Старый город»12:00 – «Липецкая земля»16:00 – «Пётр I и Липецкий край»Как попасть на экскурсию? Просто приходите за 10-15 минут до её начала и приобретаете недорогой билет. Для детей и молодёжи до 22 лет вход бесплатный.Прозвучат песни из мультфильмов «Маша и медведь», «Холодное сердце» легендарные хиты Владимира Шаинского и других советских композиторов. Ведущая концерта – Юлия Сиверская, музыканты: Ирина Вишнякова (вокал), Валерий Тюрин (электрогитара), Андрей Борщев (флейта-пикколо, саксофон, клавиши).Обещают оторваться не по-детски. Стендап, импровизация, сюрпризы — и, конечно же, дуэт ведущих: Коля Щербаков и Даша Королёва.А с 12:00 до 15:00 состоится раздача животных из липецких приютов (6+). Мечтали завести собаку или кошку? Сегодня подходящий лень!А в 18:00 оба выходных липчанам будут показывать премьеру спектакля «Василий Тёркин»– постановку по роману А.Твардовского в обработке главного режиссёра театра Олега Пономарёва.Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. театральная, 2) для малышей 27 апреля в 11:00 приготовил спектакль «Дюймовочка»Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 26 апреля в 18:00 покажет спектакль «Небесный тихоход»27 апреля в 18:00 на сцене «Ханума»– спектакль, с которого четверть века назад начиналась история театра. История о грузинской свахе, ловко обстряпывающей амурные дела жителей Тбилиси начала XX века.Липецкая филармония думает и о завтрашнем дне - о том, кто будет радовать липчан со сцены через несколько лет.Такой «смотр талантов» проводится в регионе впервые и он наверняка зажжёт не одну новую «звёздочку».Липецкий «Металлург» в воскресенье, 27 апреля, в 14:00 примет на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «Динамо» из Санкт-ПетербургаСама игра тоже любопытна: обе команды до начала чемпионата причисляли к главным фаворитам, но на старте они забуксовали. Грядет рубка «не на жизнь, а на смерть» за возвращение утраченных позиций. Словом, футбол будет настоящим и боевым.