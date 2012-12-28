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Общество
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38 минут назад
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По Крутым Хуторам снова разгуливает страус
Его подругу съели во время одного их прошлых побегов от хозяина, но это не уменьшило птичью тягу к свободе.
Напомним, 23 апреля, когда экзотическая птица впервые в этом году изумила проезжающих мимо села водителей, ее хозяин объяснил, что страус просто гуляет.
Птах по кличке Эма стал известен на всю страну летом прошлого года, когда вместе с подругой Эмкой сбежал от владельца. Птицы-гулены убежали от дома на два десятка километров, периодически удивляя жителей области. Эму в итоге поймали и вернули владельцу, а Эмка пропала. Хозяин птиц Владимир Курдюков, считает, что ее съели.
— Страусиху съели. Я даже приблизительно знаю, в каком месте, — посетовал Владимир.
Владимир обращался в липецкий зоопарк, надеясь купить страусу подругу, но там ему отказали.
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