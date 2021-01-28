В России

37 минут назад

Объем переводов через систему быстрых платежей за два года достиг триллиона рублей

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#система быстрых платежей #банковские операции

С момента запуска системы быстрых платежей (СБП) ЦБ ровно два года назад, 28 января 2019 года, россияне совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Банке России. 

В регуляторе подчеркнули, что за 2020 год эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно. По данным Центробанка, доля перечислений через СБП в общем количестве межбанковских переводов физлиц выросла с 1,4% до 15%, а количество пользователей достигло 15 млн человек. 

Постоянный рост показателей говорит о востребованности системы у потребителей и о повышении интереса со стороны граждан и бизнеса к ее функционалу, заявили в ЦБ. 

По данным Национальной системы платежных карт, которая выступает клиринговым центром СБП, к сервису подключено 211 финансовых организаций. 

Система быстрых платежей позволяет клиентам переводить деньги по номеру телефона на счета в разных банках. С 1 мая 2020 года комиссия за перечисление средств на сумму, ниже 100 тыс. рублей в месяц, равна нулю. 
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#система быстрых платежей #банковские операции

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