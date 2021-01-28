В Усманском районе перезапускают завод «Генборг»

В конце декабря 2020 года обанкротившийся завод по производству турбин и электродвигателей «Генборг» выкупила компания «ЛЭД» («Липецкий электродвигатель»). С новыми собственниками встретился вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

Инновационное предприятие по производству электродвигателей – завод «Генборг» - запустился в 2016 году. Ожидалось, что он окажется одним из ведущих производителей широкого спектра асинхронных электродвигателей европейского типа, его продукция предназначалась для использования в добывающей, металлургической, химической, пищевой и оборонной промышленности. Однако в апреле 2019 года завод, входящий в региональный кластер «Долина машиностроения», объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением – простой продлился полтора года. Дальнейшая судьба «Генборга» стала болевой точкой для администрации Липецкой области. Кроме долгов по зарплате над заводом нависла угроза продажи по частям и потери уникального оборудования.

Чтобы спасти предприятие от развала, региональные власти вмешались в ход процедуры банкротства. Параллельно велись поиски крупного инвестора, который смог бы выкупить «Генборг» у бывших владельцев целиком, единым лотом. В декабре аукцион по банкротству удалось отменить.

- Мы сохранили предприятие до покупки серьезным инвестором. Сегодня новое руководство приехало в регион. Планы — восстановить репутацию бренда «Генборг», в полном объеме восстановить производство, а это около 300 рабочих мест с зарплатой около 60 тысяч рублей, и вернуться на рынок двигателей для нефтянки и газовой отрасли, общего машиностроения и судостроения. Мы только рады, если будут новые рабочие места в нашем регионе, - пояснил во время встречи на заводе вице-губернатор Дмитрий Аверов.









Права-требования у кредитора бывшего собственника завода «Генборг» и одновременно с ним, Грибановского машиностроительного завода Воронежской области (оба входили в ГК «ЦНО-Химмаш») выкупила компания ООО «Липецкий электродвигатель» (ЛЭД) – процесс заключения сделки по выкупу цессии прошел в конце декабря 2020 года. Сейчас «ЛЭД» в качестве управляющей компании завода планирует восстановить репутацию надежного производителя, развивать промышленную площадку, способную стать конкурентом на российском и зарубежном рынках.

- К счастью удалось сохранить инженерно-технический костяк предприятия – это более 40 специалистов, - рассказал генеральный директор ООО «ЛЭД» Андрей Фадин. – Сейчас мы открываем больше сотни рабочих мест, в перспективе, после того, как завод выйдет на полную мощность, он даст району около 300 мест. Особое внимание мы уделим бывшим работникам предприятия, которые оказались в трудной ситуации и потеряли работу.

Андрей Фадин добавил - они, как инвесторы и новая управляющая компания, учли негативный опыт своих предшественников, чтобы избежать ошибок при разрешении сложившейся ситуации. Заработать в полную силу завод должен к 2025 году. Продукцию здесь будут выпускать под маркой сразу нескольких брэндов – «ЛЭД», «ЗВИ», «Генборг» и «ГМЗ».

Выходу предприятия из кризиса рад глава Усманского района Владимир Мазо – район сегодня является одним из примеров проводимой в области инвестиционной политики. По итогам января-сентября инвестиции в основной капитал здесь составили по крупным и средним предприятиям 4,97 миллиарда рублей, что на 61% больше того же периода 2019 года. По словам Владимира Мазо, здесь стараются привлекать новый бизнес – проекты реализуют как в аграрной сфере, так и производственной. По инвестициям на душу населения Усманский район занимает второе место в области с показателем больше 100 тысяч рублей. Примечательно, что роста удалось добиться, невзирая на коронавирусную эпидемию. Потому заработавший завод с уникальным потенциалом выхода на российский и, возможно, международный рынок – это повод для радости.

- Мы со своей стороны готовы поддержать стремление новых владельцев вывести завод из кризиса, - добавил вице-губернатор Дмитрий Аверов. – Например, в виде возможных налоговых преференций. Ведь работающее предприятие – это и рабочие места, и налоговые отчисления в местные и областной бюджеты, и в итоге рост инвестиций.