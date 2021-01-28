В России запретили ретушировать фото на паспорт

В России 11 января в силу вступил новый регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов, который, в частности, запрещает ретушировать и обрабатывать фото для главного документа.





"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - говорится в регламенте.



По новым правилам, теперь запрещено приносить снимки, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух условиях. Можно фотографироваться только в очках без тонированных стекол. Кроме того, оправа не должна закрывать глаза.



Еще один важный запрет касается фотографий гражданина в форме. Такой прием любят использовать мошенники.



По новому регламенту снимок в паспорте должен "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления". При этом фото может быть черно-белым или цветным. Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. А вот глаза должны быть открыты и не заслоняться волосами.



Запрещается фотографироваться в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. "На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней", - указывается в документе. Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам понадобится временное удостоверение личности, то нужно принести третье фото.



"На фотографии для паспорта гражданина РФ человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом", - гласит новый регламент.



Еще одно новое правило касается тех, кто оформляет удостоверение личности через сайт госуслуг. Предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.



Административный регламент МВД России вступил в силу с 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в правоохранительных органах решили сейчас, когда граждане активно в связи с ослаблением карантинных мер безопасности пошли менять и получать новые паспорта. Разъяснения о новых требованиях в последние дни стали активно публиковать пресс-службы региональных главков МВД.







В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене гражданских паспортов, - пишет "Российская газета" "Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - говорится в регламенте.По новым правилам, теперь запрещено приносить снимки, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух условиях. Можно фотографироваться только в очках без тонированных стекол. Кроме того, оправа не должна закрывать глаза.Еще один важный запрет касается фотографий гражданина в форме. Такой прием любят использовать мошенники.По новому регламенту снимок в паспорте должен "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления". При этом фото может быть черно-белым или цветным. Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. А вот глаза должны быть открыты и не заслоняться волосами.Запрещается фотографироваться в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. "На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней", - указывается в документе. Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам понадобится временное удостоверение личности, то нужно принести третье фото."На фотографии для паспорта гражданина РФ человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом", - гласит новый регламент.Еще одно новое правило касается тех, кто оформляет удостоверение личности через сайт госуслуг. Предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.Административный регламент МВД России вступил в силу с 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в правоохранительных органах решили сейчас, когда граждане активно в связи с ослаблением карантинных мер безопасности пошли менять и получать новые паспорта. Разъяснения о новых требованиях в последние дни стали активно публиковать пресс-службы региональных главков МВД.