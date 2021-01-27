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Биолог рассказала о пяти главных противопоказаниях для прививки против коронавируса
Биолог предупредила, в каких случаях нельзя делать прививку против новой коронавирусной инфекции.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала пять основных противопоказаний для прививки от коронавируса. Это ОРЗ, положительный тест на COVID-19, постковидное состояние, наличие антител IgM и тяжелые заболевания, - передает Lenta.ru.
"Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус "спрятался", сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция", — рассказала Баранова.
Так называемым "постковидным" состоянием, по словам профессора, является наличие в организме только антител IgG, без IgM. "У многих оно не связано ни с какими побочными эффектами в смысле длинного ковида. Но при наличии IgG смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому", — отметила биолог.
К тяжелым заболеваниям, по мнению ученого, относятся такие болезни, как иммуносупрессия или рассеянный склероз. По ее словам, пациентов с такими заболеваниями перед вакцинацией отправляют на консультацию к лечащим врачам, "а те говорят, что тоже не знают. Никто не хочет на себя брать за это ответственность".
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении 7–8 месяцев.
Ранее, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией.
С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. О необходимости прививок против заболевания заявил российский лидер Владимир Путин 13 января. Также глава государства отметил, что наша вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года, - пишут "Известия".
"Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус "спрятался", сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция", — рассказала Баранова.
Так называемым "постковидным" состоянием, по словам профессора, является наличие в организме только антител IgG, без IgM. "У многих оно не связано ни с какими побочными эффектами в смысле длинного ковида. Но при наличии IgG смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому", — отметила биолог.
К тяжелым заболеваниям, по мнению ученого, относятся такие болезни, как иммуносупрессия или рассеянный склероз. По ее словам, пациентов с такими заболеваниями перед вакцинацией отправляют на консультацию к лечащим врачам, "а те говорят, что тоже не знают. Никто не хочет на себя брать за это ответственность".
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении 7–8 месяцев.
Ранее, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией.
С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. О необходимости прививок против заболевания заявил российский лидер Владимир Путин 13 января. Также глава государства отметил, что наша вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года, - пишут "Известия".