Общество

сегодня, 09:50

Школы в «Звездном» и «Елецком» не начнут строить в 2021 году

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#школа #строительство
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Школы в «Звездном» и «Елецком» не начнут строить в 2021 году

Обеспокоенные развитием социальной инфраструктуры горожане получили ответы на свои вопросы.

Пост в Instagram губернатора о строительстве школы в городе Грязи собрал в комментариях вопросы липчан, когда же в их районах начнут аналогичные стройки. Спрашивающим оперативно отвечали представители отраслевых ведомств.

- А в Елецком микрорайоне в этом году начнут вторую школу строить? - спрашивает Мария.

- Строительство школы в микрорайоне «Елецкий» в 2021 году не предусмотрено, - ответили ей из управления науки и образования. - Как только появится информация о точных сроках, мы обязательно сообщим.

- Когда в «Звёздном» начнется строительство школы? Единственная школа в районе Опытной переполнена, по 32 человека в классах в две смены. Школа спроектирована в 2014 году, а строить не начинаете, - сетует Александр, житель района новостроек.

- Строительство школы планируется в следующем году, - ответили представители городской администрации.

От жительницы села Косыревка поступил вопрос по строительству детского сада. Судя по ответу управления образования, эта стройка стартует в 2022 году: уже разработана проектно-сметная документация на детсад на 260 детей, она проходит государственную экспертизу, устанавливается источник финансирования работ.

Напомним, сейчас в Липецке завершается строительство школы в микрорайоне «Европейский». Ожидается, что учреждение образования будет торжественно открыто 1 сентября 2021 года.
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#школа #строительство
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Комментарии (5)

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Алина

11 минут назад
Проект школы в микрорайоне Звездном покажите... Одни слова...Новостройки как грибы растут. А инфраструктуры нет. 14 школа переполнена, дети сидят " друг на друге". Тихий ужас.....
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Липчанин

11 минут назад
Правильно, сначала продать молодым семьям с детьми квартиры в Звездном, наобещав школы и дет сады. Потом пополнять казну собрав со школьников за проезд в транспорте к месту учебы по другим районам. Ох, как жалко детишек стоящих на остановках в дождь и холод, за право на бесплатное образование, но не на прикрепленной территории. Ах, как красиво при покупке квартиры нам обрисовывали условия для детей в новой школе и новом детсаду в ДСК.... Спасибо хоть сад сдали!
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леля

18 минут назад
Ваш, А с чего вы взяли что церкви строят на бюджетные деньги?!
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Вячеслав

20 минут назад
Самый крупный микрорайон Липецка - Елецкий - одна школа. 3 смены вроде в ней и классы до середины алфавита
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Ваш

сегодня, 09:56
Правильно, сначала в каждом районе построить по церкви, а школы оставить на потом
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