Общество
сегодня, 09:50
Школы в «Звездном» и «Елецком» не начнут строить в 2021 году
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Обеспокоенные развитием социальной инфраструктуры горожане получили ответы на свои вопросы.
Пост в Instagram губернатора о строительстве школы в городе Грязи собрал в комментариях вопросы липчан, когда же в их районах начнут аналогичные стройки. Спрашивающим оперативно отвечали представители отраслевых ведомств.
- А в Елецком микрорайоне в этом году начнут вторую школу строить? - спрашивает Мария.
- Строительство школы в микрорайоне «Елецкий» в 2021 году не предусмотрено, - ответили ей из управления науки и образования. - Как только появится информация о точных сроках, мы обязательно сообщим.
- Когда в «Звёздном» начнется строительство школы? Единственная школа в районе Опытной переполнена, по 32 человека в классах в две смены. Школа спроектирована в 2014 году, а строить не начинаете, - сетует Александр, житель района новостроек.
- Строительство школы планируется в следующем году, - ответили представители городской администрации.
От жительницы села Косыревка поступил вопрос по строительству детского сада. Судя по ответу управления образования, эта стройка стартует в 2022 году: уже разработана проектно-сметная документация на детсад на 260 детей, она проходит государственную экспертизу, устанавливается источник финансирования работ.
Напомним, сейчас в Липецке завершается строительство школы в микрорайоне «Европейский». Ожидается, что учреждение образования будет торжественно открыто 1 сентября 2021 года.
- А в Елецком микрорайоне в этом году начнут вторую школу строить? - спрашивает Мария.
- Строительство школы в микрорайоне «Елецкий» в 2021 году не предусмотрено, - ответили ей из управления науки и образования. - Как только появится информация о точных сроках, мы обязательно сообщим.
- Когда в «Звёздном» начнется строительство школы? Единственная школа в районе Опытной переполнена, по 32 человека в классах в две смены. Школа спроектирована в 2014 году, а строить не начинаете, - сетует Александр, житель района новостроек.
- Строительство школы планируется в следующем году, - ответили представители городской администрации.
От жительницы села Косыревка поступил вопрос по строительству детского сада. Судя по ответу управления образования, эта стройка стартует в 2022 году: уже разработана проектно-сметная документация на детсад на 260 детей, она проходит государственную экспертизу, устанавливается источник финансирования работ.
Напомним, сейчас в Липецке завершается строительство школы в микрорайоне «Европейский». Ожидается, что учреждение образования будет торжественно открыто 1 сентября 2021 года.
5 1139
Алина
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