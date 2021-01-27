Общество

сегодня, 09:36

Липчанин отсудил 418`000 рублей за кривую мебель

2 1269
#права потребителя
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Липчанин отсудил 418`000 рублей за кривую мебель

Коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение первой инстанции.

Советский районный суд разрешил спор жителя Липецка и частного предпринимателя, который взялся сделать мебель истцу. Суд встал на сторону потребителя и присудил ему 418 000 рублей. Предприниматель не согласился с решением и подал апелляцию в областной суд.

5 июня 2019 года липчанин заключил с предпринимателем договор на изготовление кухонного гарнитура, гардеробной и настенного шкафа. Выполнение заказа оценили в 238 400 рублей. В августе часть мебели смонтировали, заказчик сразу обнаружил дефекты. Монтаж всего объема заказа до момента обращения в суд так и не произошел, а дефекты не были устранены. Потребителю пришлось обращаться к другому изготовителю, чтобы исправить дефекты. Это обошлось заказчику в 100 000 рублей.

Мебель спорного качества оправили на экспертизу. Согласно акту экспертного исследования качество кухонного гарнитура, гардеробной и настенного шкафа не соответствует требованиям к изделиям по ГОСТу. Причинами выявленных дефектов являются производственный дефект и дефект сборки, указано в экспертизе.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования потребителя, а коллегия областного суда оставила решение без изменения. Помимо присужденной потребителю суммы, предпринимателю придется выплатить 6 120 рублей в доход бюджета.
2 1269
#права потребителя
1

Комментарии (2)

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весёлый

9 минут назад
Покупайте бракованную мебель и на этом ещё и заработаете
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цирк

сегодня, 09:44
у этого липчанина мама наверное судья, мне вот вторую пенсию судья не присудил, в нарушение закона Р Ф , упирался и ногами и рогами, вместе с юристом пенсионного фонда--149 процентов
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