Липчанин отсудил 418`000 рублей за кривую мебель

Коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение первой инстанции.

Советский районный суд разрешил спор жителя Липецка и частного предпринимателя, который взялся сделать мебель истцу. Суд встал на сторону потребителя и присудил ему 418 000 рублей. Предприниматель не согласился с решением и подал апелляцию в областной суд.



5 июня 2019 года липчанин заключил с предпринимателем договор на изготовление кухонного гарнитура, гардеробной и настенного шкафа. Выполнение заказа оценили в 238 400 рублей. В августе часть мебели смонтировали, заказчик сразу обнаружил дефекты. Монтаж всего объема заказа до момента обращения в суд так и не произошел, а дефекты не были устранены. Потребителю пришлось обращаться к другому изготовителю, чтобы исправить дефекты. Это обошлось заказчику в 100 000 рублей.



Мебель спорного качества оправили на экспертизу. Согласно акту экспертного исследования качество кухонного гарнитура, гардеробной и настенного шкафа не соответствует требованиям к изделиям по ГОСТу. Причинами выявленных дефектов являются производственный дефект и дефект сборки, указано в экспертизе.



Суд первой инстанции частично удовлетворил требования потребителя, а коллегия областного суда оставила решение без изменения. Помимо присужденной потребителю суммы, предпринимателю придется выплатить 6 120 рублей в доход бюджета.