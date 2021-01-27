Доброе утро, Липецк!

Среда пришла — неделя прошла, гласит поговорка. На календаре 27 января. Сегодня молодежь может подать заявку на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество», все желающие — выбрать название улиц и пространств для нового микрорайона, а родители и ученики рассказать о впечатлениях от питания в столовых. В школах пройдут уроки памяти. В среду Россия открывает авиасообщение еще с четырьмя странами. Вечером можно сходить на сеанс немого кино или выбрать книгу для уютного домашнего досуга, а также посетить онлайн-концерт.

Погода



В Липецке сегодня облачно, осадков в среду не ожидается. Температура днем составит от 1 до 3 градусов тепла. 27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градуса мороза.



Дороги



На улице Баумана налаживают умные светофоры. Сейчас идёт подключение светофорных объектов к интернету. Еще нужно завершить установку необходимого оборудования, завести объекты в систему и провести пуско-наладочные работы. Ожидается, что уже к концу февраля и на этой магистрали замерят интенсивность трафика и приступят к настройке светофоров. Полностью выполнить работы планируют весной.



ЛипецкЯндекс.Карты



Начнем с позитива!



Вот такой улыбчивый завтрак приготовила липчанину Дмитрию его жена. А вам слабо повторить эту позитивную яичницу?





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Березин Дмитрий (@bereza48)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Ваши предложения



Организаторы открытого







Школьное питание



Управление науки и образования открыло «горячую линию» по вопросам школьного питания. Принимают жалобы и пожелания по бесплатным обедам для младшеклассников. Телефон для обращений 8 (4742) 32-94-35.



Чемоданное настроение



27 января Россия возобновляет авиационное сообщение, прерванное из-за пандемии. Для граждан ещё четырёх стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран. Полёты будут осуществляться во Вьетнам (Москва – Ханой), Индию (Москва – Дели), Финляндию (Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва – Доха) с периодичностью три раза в неделю.



«Блокадный хлеб»



В среду, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, в школах Липецка проведут уроки памяти «Блокадный хлеб». Ребятам расскажут об одном из самых страшных испытаний и о подвиге мирного населения осажденного города, покажут видеоролики с выступлениями участников блокады. Завершением занятий станет интерактивная историческая игра по мотивам событий Великой Отечественной войны. Кроме того, в среду будут организованы поздравления ветеранов на дому.



Самые-самые



В Липецке принимают заявки на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество». Первый кастинг состоится в феврале, а имена победителей жюри назовет уже в марте.







Амадеус в «Доме музыки»



В 19:00



Планы на вечер



Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в 19:04 начнет сеанс немого кино под аккомпанемент тапера. Сегодня на экране - «Парижанка» Чарли Чаплина.







Если хиты начала XX века вас не интересуют, то можно посвятить вечер чтению книг. Расскажем о трех новинках.



«Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России. Дело «Медного всадника» (16+). Сборник детективных рассказов по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Интригует завязка одного из рассказов: на борту самолета, летящего в Лондон, загадочным образом погибает один из пассажиров, главный подозреваемый — Шерлок Холмс.



«Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров» (16+). История парфюмерного Дома Guerlain – симбиоз искусства, ароматов и семейных традиций. Она началась в конце XVIII века и продолжается до сих пор, а бренд все так же радует парфюмерными шедеврами. Семье Герлен пришлось пройти через многое, и сегодня их имя известно во всем мире. Эта книга дает шанс узнать о неизвестных страницах в истории парфюмерного бренда и секретах успеха династии.



«Мою пол всегда руками! Эффективные упражнения и советы для тех, кто хочет прожить дольше 90 лет» (16+). Автор книги Ольга Мясникова, врач-геронтолог с 58-летним стажем работы, не раз говорила, что в 50 лет жизнь только начинается. Главное то, как вы себя настроите, как будете взаимодействовать с окружающим миром. В этой книге собраны упражнения. Вы сможете вернуть подвижность суставов и укрепить мышцы, восстановить тонус и бодрость. Также в книге собраны простые и эффективные советы по уходу за собой и питанию, которые помогут чувствовать себя лучше, бодрее и увереннее.









В Липецке сегодня облачно, осадков в среду не ожидается. Температура днем составит от 1 до 3 градусов тепла. 27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градуса мороза.На улице Баумана налаживают умные светофоры. Сейчас идёт подключение светофорных объектов к интернету. Еще нужно завершить установку необходимого оборудования, завести объекты в систему и провести пуско-наладочные работы. Ожидается, что уже к концу февраля и на этой магистрали замерят интенсивность трафика и приступят к настройке светофоров. Полностью выполнить работы планируют весной.Вот такой улыбчивый завтрак приготовила липчанину Дмитрию его жена. А вам слабо повторить эту позитивную яичницу?Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Организаторы открытого конкурс на разработку концепции названия жилого района и улиц жилого района на месте бывшего тепличного хозяйства продолжают прием заявок от всех желающих. Конкурс призван выбрать лучшее идейное и художественное решение, подчеркнуть уникальность нового района — создать его бренд.Управление науки и образования открыло «горячую линию» по вопросам школьного питания. Принимают жалобы и пожелания по бесплатным обедам для младшеклассников. Телефон для обращений 8 (4742) 32-94-35.27 января Россия возобновляет авиационное сообщение, прерванное из-за пандемии. Для граждан ещё четырёх стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран. Полёты будут осуществляться во Вьетнам (Москва – Ханой), Индию (Москва – Дели), Финляндию (Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва – Доха) с периодичностью три раза в неделю.В среду, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, в школах Липецка проведут уроки памяти «Блокадный хлеб». Ребятам расскажут об одном из самых страшных испытаний и о подвиге мирного населения осажденного города, покажут видеоролики с выступлениями участников блокады. Завершением занятий станет интерактивная историческая игра по мотивам событий Великой Отечественной войны. Кроме того, в среду будут организованы поздравления ветеранов на дому.В Липецке принимают заявки на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество». Первый кастинг состоится в феврале, а имена победителей жюри назовет уже в марте.В 19:00 в прямом эфире начнется концерт в честь дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В нем примет участие малый состав симфонического оркестра, камерный хор и солисты. В исполнении липецких коллективов и солистов прозвучат произведения, многие из которых исполняются в городе впервые.Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в 19:04 начнет сеанс немого кино под аккомпанемент тапера. Сегодня на экране - «Парижанка» Чарли Чаплина.Если хиты начала XX века вас не интересуют, то можно посвятить вечер чтению книг. Расскажем о трех новинках.«Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России. Дело «Медного всадника» (16+). Сборник детективных рассказов по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Интригует завязка одного из рассказов: на борту самолета, летящего в Лондон, загадочным образом погибает один из пассажиров, главный подозреваемый — Шерлок Холмс.«Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров» (16+). История парфюмерного Дома Guerlain – симбиоз искусства, ароматов и семейных традиций. Она началась в конце XVIII века и продолжается до сих пор, а бренд все так же радует парфюмерными шедеврами. Семье Герлен пришлось пройти через многое, и сегодня их имя известно во всем мире. Эта книга дает шанс узнать о неизвестных страницах в истории парфюмерного бренда и секретах успеха династии.«Мою пол всегда руками! Эффективные упражнения и советы для тех, кто хочет прожить дольше 90 лет» (16+). Автор книги Ольга Мясникова, врач-геронтолог с 58-летним стажем работы, не раз говорила, что в 50 лет жизнь только начинается. Главное то, как вы себя настроите, как будете взаимодействовать с окружающим миром. В этой книге собраны упражнения. Вы сможете вернуть подвижность суставов и укрепить мышцы, восстановить тонус и бодрость. Также в книге собраны простые и эффективные советы по уходу за собой и питанию, которые помогут чувствовать себя лучше, бодрее и увереннее.