У любителя пьяной езды конфисковали мопед

Водитель повторно попался пьяным за рулем.

Липецкий районный суд вынес приговор 32-летнему водителю за повторный случай пьяной езды (по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление мопедом лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Мужчине назначили 200 часов обязательных работ и лишили его прав на два года. Мопед марки «Альфа», за рулем которого попался нарушитель, был конфискован в собственность государства.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 18 августа 2024 года пьяный мужчина управлял мопедом в Добровском районе, и был остановлен сотрудниками ДПС. Мопед был без государственного регистрационного номера. Также выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.