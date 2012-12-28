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сегодня, 18:37
У любителя пьяной езды конфисковали мопед
Водитель повторно попался пьяным за рулем.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 18 августа 2024 года пьяный мужчина управлял мопедом в Добровском районе, и был остановлен сотрудниками ДПС. Мопед был без государственного регистрационного номера. Также выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.
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