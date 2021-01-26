По гарантийным обязательствам подрядчики отремонтируют 15 липецких дорог

Профильные департаменты администрации Липецка обследовали около 80-ти участков улично-дорожной сети, которые были отремонтированы с 2017 по 2021 годы. Такие объезды проводятся регулярно для выявления проявившихся со временем дефектов и их устранения в рамках гарантийных обязательств. В этот раз недостатки обнаружены на 15 улицах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на отрезке улицы Плеханова от дома №12 по улице Кузнечной до улицы Сапёрной выявлены сколы плиточного покрытия на пешеходных дорожках. Также разрушение плитки обнаружено и на нескольких участках тротуара улицы Гагарина – ее ремонтировали в 2018 году.



- Объекты, отремонтированные на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас под особым контролем. Все замечания мы зафиксировали и направили подрядным организациям, которые проводили работы по ремонту магистралей, к устранению дефектов они должны приступить сразу, как позволит погода, - отметили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.



Также в ходе обследования выявлены колейность и ямы на проезжих частях улиц Индустриальной и Депутатской. На улицах Терешковой, Неделина, Зои Космодемьянской, 40 лет Октября, Ковалева и Юношеская обнаружены участки, на которых начало разрушаться асфальтобетонное покрытие. Подобные дефекты замечены также рядом с домом №1 по улице Фрунзе, у остановки «Станция защиты растений» на улице Опытной и в районе дома №307в на улице Баумана – на участке от автодороги Р-119 «Орел-Тамбов» до автодороги «Липецк-Доброе-Чаплыгин», который ремонтировали в 2018 году.



- На отрезке улицы Баумана от Заводской площади до трассы «Орел-Тамбов», который реконструировали в прошлом году, обнаружен дефект стыковочного шва между полосами проезжей части – о том, что недостатки необходимо устранить, мы тоже уже сообщили подрядчику, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства.



Помимо этого, выявлены ямы на улице Студеновской, которую ремонтировали в 2017 году – к их устранению дорожники приступят уже в конце этой недели. А вот в случае с улицей Космонавтов, ремонт которой проводили в 2019 году, городскому управлению главного смотрителя, пришлось обратилось в суд. Здесь в районе перекрёстка улиц Космонавтов и Титова застаивается вода, а у спорткомплекса «Звёздный» нарушено благоустройство после монтажа бортового камня. В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен был устранить нарушения. Однако до сих пор исправлена только часть недостатков.



- Процесс по этому делу продолжается, если решение будет вынесено в нашу пользу, то подрядная организация должна будет устранить безвозмездно все дефекты в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, - отметили в управлении.



В мэрии подчеркнули, если и по другим объектам нарушения не будут исправлены в рамках гарантийных обязательств, администрация города также будет вынуждена обратиться в суд. В случае упорного уклонения от обязательств дороги отремонтируют силами других подрядчиков, а счета за эти ремонты выставят фирмам, нарушившим договор.

