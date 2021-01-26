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20 минут назад
ФНС подключилась к мониторингу цен на продукты
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Об этом сообщают источники СМИ.
Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Налоговая служба стала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Участники рынка предупреждают, что предсказать динамику сложно, их также беспокоит риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну. Мониторить исполнение соглашений о сдерживании цен ФНС еще поручал премьер, но производители опасаются, что опросы могут быть подготовкой к распространению регулирования на новые категории продуктов.
О том, что ФНС начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год, рассказал источник в крупной пищевой компании. По словам источника, налоговики могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне социально значимых продуктов мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.
В конце минувшего года, когда премьер Михаил Мишустин утверждал меры для сдерживания цен на социально значимые продукты, налоговой службе отводилась роль контроля за исполнением соглашений о фиксации стоимости масла и сахара с помощью онлайн-касс. В соответствии с договоренностями предельная отпускная стоимость подсолнечного масла сегодня установлена в 95 рублей за 1 литр, розничная — в 110 рублей за 1 литр. Максимальная цена на сахар — 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала 2021 года.
Ранее ФНС не обращалась с подобным вопросом. Налоговики могут собирать такие сведения из-за того, что онлайн-кассы и данные Росстата не показывают объективной картины. При этом цифры, поданные участниками рынка, могут использоваться вместе с уже имеющимися инструментами и позволят узнать наценку торговых сетей. Также эта информация может использоваться ФНС на совещаниях в правительстве. Не исключается вариант, когда бизнес будет отчитываться за исполнение своих прогнозов.
Одна из компаний рассказала о предоставлении данных о фактическом повышении цен, однако прогнозы давать отказалась. Источник еще в одном крупном поставщике отметил, что нет ясности об ответственности за прогноз.
Ассоциация компаний розничной торговли отметила, что не получала от торговых сетей информацию о запросах.
В конце 2020 года российские власти заявили о введении ряда мер из-за роста цен на продукты в стране. Производители и торговые сети договорились о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
С 15 февраля по 30 июня будет действовать квота на экспорт из РФ ячменя, пшеницы, кукурузы и ржи. Также вводится экспортная пошлина для пшеницы, ячменя и кукурузы.
Для производителей сахара, мукомолов и хлебопеков предусмотрены меры господдержки. Планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%, - передает РИА Новости.
Налоговая служба стала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Участники рынка предупреждают, что предсказать динамику сложно, их также беспокоит риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну. Мониторить исполнение соглашений о сдерживании цен ФНС еще поручал премьер, но производители опасаются, что опросы могут быть подготовкой к распространению регулирования на новые категории продуктов.
О том, что ФНС начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год, рассказал источник в крупной пищевой компании. По словам источника, налоговики могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне социально значимых продуктов мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.
В конце минувшего года, когда премьер Михаил Мишустин утверждал меры для сдерживания цен на социально значимые продукты, налоговой службе отводилась роль контроля за исполнением соглашений о фиксации стоимости масла и сахара с помощью онлайн-касс. В соответствии с договоренностями предельная отпускная стоимость подсолнечного масла сегодня установлена в 95 рублей за 1 литр, розничная — в 110 рублей за 1 литр. Максимальная цена на сахар — 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала 2021 года.
Ранее ФНС не обращалась с подобным вопросом. Налоговики могут собирать такие сведения из-за того, что онлайн-кассы и данные Росстата не показывают объективной картины. При этом цифры, поданные участниками рынка, могут использоваться вместе с уже имеющимися инструментами и позволят узнать наценку торговых сетей. Также эта информация может использоваться ФНС на совещаниях в правительстве. Не исключается вариант, когда бизнес будет отчитываться за исполнение своих прогнозов.
Одна из компаний рассказала о предоставлении данных о фактическом повышении цен, однако прогнозы давать отказалась. Источник еще в одном крупном поставщике отметил, что нет ясности об ответственности за прогноз.
Ассоциация компаний розничной торговли отметила, что не получала от торговых сетей информацию о запросах.
В конце 2020 года российские власти заявили о введении ряда мер из-за роста цен на продукты в стране. Производители и торговые сети договорились о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
С 15 февраля по 30 июня будет действовать квота на экспорт из РФ ячменя, пшеницы, кукурузы и ржи. Также вводится экспортная пошлина для пшеницы, ячменя и кукурузы.
Для производителей сахара, мукомолов и хлебопеков предусмотрены меры господдержки. Планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%, - передает РИА Новости.
31