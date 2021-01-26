Липецкий автосалон ликвидируют с долгом в 1,3 млрд рублей

Кредиторам смогли выплатить только 33 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве компании «Липецкие автомобили». Суд, кроме того, поручил конкурсному управляющему внести в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации должника.



Банкротство ООО «Компания «Липецкие автомобили» было инициировано по заявлению коммерческого банка в 2016 году. Конкурсное производство, то есть продажа активов компании в счет погашения долгов, длилось более трех лет. За это время удалось погасить долги на 33,2 млн рублей. Это малая толика от претензий кредиторов. По последним данным за компанией числился долгов на 1,3 млрд рублей. Денег и имущества на возврат кредитов у компании не оказалось.



ООО «Компания «Липецкие автомобили» была зарегистрирована в Липецкой области в 2005 году предпринимателем из Воронежской области. Уставный капитал организации составляет 10 000 рублей. Основой деятельностью компании, по данным ФНС, была оптовая торговля легковыми автомобилями.