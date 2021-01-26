Новое о коронавирусе к 26 января: невролог рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Потеря обоняния и вкуса – в числе характерных признаков заражения коронавирусной инфекцией. Невролог Александр Будик рассказал, какие специальные упражнения помогут вернуть вкусы и запахи.





Перенесенный COVID-19 может на какое-то время лишить человека обоняния и вкуса, однако существуют способы восстановить эти чувства быстрее. По словам невролога и нейрофизиолога Александра Будика, страдающим от таких последствий болезни людям могут помочь определенные упражнения – специальный «обонятельный тренинг». Об этом врач рассказал в беседе на радио Sputnik.



Александр Будик отметил - причины, по которым возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при COVID-19, пока до конца не установлены. По одной из теорий, у больных COVID-19 нарушается состав слюны, и вкусовые вещества просто не успевают дойти до рецепторов, согласно другому предположению - повреждаются сами рецепторы. «То же самое связано с обонянием. Или повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Или повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», – объяснил нейрофизиолог.



Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но через пару недель все восстанавливается. Однако случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений, тоже встречаются довольно часто. Помочь таким пациентам могут специальные упражнения. «Своим пациентам я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы. Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3», – посоветовал Александр Будик.



Восстановление обоняния повлечет за собой и возвращение вкусовых ощущений — они связаны между собой и возвращаются параллельно. Чем лучше у человека развито обоняние, тем больше оттенков вкуса он различает. А вот отдельных специальных методик для улучшения восприятия вкусов нет.



Потеря обоняния и вкуса сегодня считается одним из основных симптомов коронавирусной инфекции – вместе с кашлем и температурой. Между тем еще в декабре 2020 года британский врач Нирмал Кумар заявил, что переболевшие «затяжным коронавирусом» люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию - искажение восприятия запахов. По его словам, он встречал пациентов, которые «могут чувствовать запах рыбы вместо любого другого запаха» или запах гари, когда вокруг нет дыма. Он связывал такие нарушения органов чувств с тем, что вирус поражает нервы в области нёба. О подобном последствии инфекции у переболевших COVID-19 заявляли и представители американской благотворительной организации AbScent — фонд поддерживает людей с расстройствами обоняния, собирает информацию от тысяч пациентов с аносмией (потеря обоняния) и паросмией (искажение обоняния), чтобы помочь в разработке методов лечения. А заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «Российской газетой» рассказала, что на потерю обоняния чаще жалуются пациенты с лёгкой формой коронавируса: «Зачастую внимание пациентов, у которых нет лихорадки, одышки, изнуряющего кашля, сконцентрировано именно на этом», - отметила она. При тяжелых формах, отметила эксперт, характер жалоб совсем другой. Он связан с одышкой, чувством нехватки воздуха, нередко высокой лихорадкой, и эти жалобы снижают концентрацию внимания пациентов исключительно на потере обоняния.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 99 908 989 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 142 250 человек, вылечились 70 419 616 заразившихся. В России выявлено почти 3,74 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Великобритания и Франция. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Испании, Италии, Турции, Германии, Колумбии. Более миллиона заразившихся – в Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу.

