В России

31 минуту назад

В Госдуму внесли закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

77
#пенсия #индексация

В Госдуму РФ внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации и выплаты страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность" был внесен в Госдуму партией "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и сейчас находится на рассмотрении. Документ был опубликован на официальном сайте Госдумы в электронной базе Федерального собрания РФ 22 января.

В пояснительной записке к соответствующему документу говорится, что закон направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен 5 лет назад, - пишет "Газета.ru".

"Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами", — говорится в документе.

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов ПФР в нынешнем году в размере почти 71 млрд рублей.

12 января в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.

Предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период, - пишут "Известия".

5 января 2021 года в ходе совещания глава государства Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в этом году будет выше уровня инфляции, а повышенные выплаты получат 32 млн человек.


77
#пенсия #индексация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Школы Кемеровской области частично перешли на дистанционку из-за морозов
#мороз
Школы Кемеровской области частично перешли на дистанционку из-за морозов

20 минут назад

В России
#благотворительность
В России могут появиться штрафы за незаконные сборы на благотворительность

31 минуту назад

В России
В Роспотребнадзоре разрабатывают ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса
#ПЦР-тест
В Роспотребнадзоре разрабатывают ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса

34 минуты назад

В России
Россияне назвали делающую их счастливыми сумму месячного дохода
#деньги
Россияне назвали делающую их счастливыми сумму месячного дохода

сегодня, 12:35

В России
Сотовые операторы заявили о незаконности более 1 млн умных счетчиков
#умные счетчики #Минцифры
Сотовые операторы заявили о незаконности более 1 млн умных счетчиков

сегодня, 12:13

В России
В Белгороде умер провалившийся под лед 8-летний мальчик
#несчастный случай
В Белгороде умер провалившийся под лед 8-летний мальчик

сегодня, 11:29

В России