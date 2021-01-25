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31 минуту назад
В Госдуму внесли закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму РФ внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации и выплаты страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность" был внесен в Госдуму партией "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и сейчас находится на рассмотрении. Документ был опубликован на официальном сайте Госдумы в электронной базе Федерального собрания РФ 22 января.
В пояснительной записке к соответствующему документу говорится, что закон направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен 5 лет назад, - пишет "Газета.ru".
"Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами", — говорится в документе.
Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов ПФР в нынешнем году в размере почти 71 млрд рублей.
12 января в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.
Предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период, - пишут "Известия".
5 января 2021 года в ходе совещания глава государства Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в этом году будет выше уровня инфляции, а повышенные выплаты получат 32 млн человек.
В пояснительной записке к соответствующему документу говорится, что закон направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен 5 лет назад, - пишет "Газета.ru".
"Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами", — говорится в документе.
Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов ПФР в нынешнем году в размере почти 71 млрд рублей.
12 января в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.
Предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период, - пишут "Известия".
5 января 2021 года в ходе совещания глава государства Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в этом году будет выше уровня инфляции, а повышенные выплаты получат 32 млн человек.