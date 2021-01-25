Культура

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ДК в Дубовом откроют 3 февраля

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#ДК #нацпроект
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ДК в Дубовом откроют 3 февраля

Рядом с новым ДК планируют поставить хоккейную коробку.

Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, 3 февраля на улице Театральная, 35 в селе Дубовое Чаплыгинского района откроют новый дом культуры.

Население села Дубовое – более 1000 человек. В новом ДК, который построен в рамках нацпроекта «Культура», будут зрительный зал на 200 мест, библиотека, творческие кружки.

Здание ДК – одноэтажное, его площадь 396 квадратных метров. В рамках проекта также произвели благоустройство на площади 1468,5 квадратных метра. Здание оснащено системой видеонаблюдения. В ДК созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

В Чаплыгинском районе этот дом культуры – уже второй ДК, построенный в рамках нацпроекта.

По планам, рядом с ДК в Дубовом появятся хоккейная коробка и спортивная площадка.

- Работа нового дома культуры будет направлена на возрождение и развитие традиций художественной культуры, поддержку творчества, развитие любительских объединений и клубов по интересам, - отметили в управлении культуры.

Стоимость объекта - около 30 миллионов рублей.
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#ДК #нацпроект
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Комментарии (4)

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Житель

5 минут назад
Вот раньше были ДК вот это ДК! Вечером придёшь, тэннис, шахматы, кино танцы, кружки всякие, секции! Народу много, всяких возрастов, для всех находилось дело! Весело было!
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Правда

8 минут назад
А в Сселках стоит без забора и врача.Квартира пустует.
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глас разума

14 минут назад
"В Чаплыгинском районе этот дом культуры – уже второй ДК" это за 30 лет демократии? А сколько развалено всего?
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Гермес

50 минут назад
Почти вовремя все построил...почти к 1 декабря 2020г успел.
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