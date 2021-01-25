Культура
сегодня, 13:01
ДК в Дубовом откроют 3 февраля
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Рядом с новым ДК планируют поставить хоккейную коробку.
Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, 3 февраля на улице Театральная, 35 в селе Дубовое Чаплыгинского района откроют новый дом культуры.
Население села Дубовое – более 1000 человек. В новом ДК, который построен в рамках нацпроекта «Культура», будут зрительный зал на 200 мест, библиотека, творческие кружки.
Здание ДК – одноэтажное, его площадь 396 квадратных метров. В рамках проекта также произвели благоустройство на площади 1468,5 квадратных метра. Здание оснащено системой видеонаблюдения. В ДК созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.
В Чаплыгинском районе этот дом культуры – уже второй ДК, построенный в рамках нацпроекта.
По планам, рядом с ДК в Дубовом появятся хоккейная коробка и спортивная площадка.
- Работа нового дома культуры будет направлена на возрождение и развитие традиций художественной культуры, поддержку творчества, развитие любительских объединений и клубов по интересам, - отметили в управлении культуры.
Стоимость объекта - около 30 миллионов рублей.
Население села Дубовое – более 1000 человек. В новом ДК, который построен в рамках нацпроекта «Культура», будут зрительный зал на 200 мест, библиотека, творческие кружки.
Здание ДК – одноэтажное, его площадь 396 квадратных метров. В рамках проекта также произвели благоустройство на площади 1468,5 квадратных метра. Здание оснащено системой видеонаблюдения. В ДК созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.
В Чаплыгинском районе этот дом культуры – уже второй ДК, построенный в рамках нацпроекта.
По планам, рядом с ДК в Дубовом появятся хоккейная коробка и спортивная площадка.
- Работа нового дома культуры будет направлена на возрождение и развитие традиций художественной культуры, поддержку творчества, развитие любительских объединений и клубов по интересам, - отметили в управлении культуры.
Стоимость объекта - около 30 миллионов рублей.
4 427
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