Женщина погибла под колесам иномарки на проспекте 60 лет СССР

ДТП произошло в Липецке вечером 24 января.

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Свидетелями последствия ДТП с участием женщины-пешехода и машины стали водители и их пассажиры, которые проезжали вечером по проспекту 60 лет СССР в районе Октябрьского рынка в Липецке.



Движение по одной из полос было затруднено. Позже они увидели женщину на асфальте без признаков жизни рядом с разделительным барьером.



- 34-летняя женщина в результате ДТП погибла, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - На месте работают сотрудники ДПС. Они уже опросили 18-летнего водителя автомобиля «Шевроле», который допустил наезд на пешехода. Обстоятельства ДТП уточняются.