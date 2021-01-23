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Футболист Денис Вильданов вызвал на бой Давида Манукяна из-за избиения Бузовой

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Денис Вильданов носит звание «Самый большой бицепс России», а также значится участником силового экстрима. Именно он бросил вызов на боксерский поединок блогеру Давиду Манукяну. Своим поступком спортсмен запланировал отомстить Даве за его возлюбленную, телеведущую Ольгу Бузову, обвинившую того в рукоприкладстве, измене и издевательстве.

Вильданов обратился к Давиду Манукяну, сказав, что бить девушек – нехорошо. Поэтому «Большой папа» предлагает Даве выскочить по правилам бокса, уверяя, что с ним блогеру будет во много раз интересней боксировать, нежели с Ольгой. Об этом он заявил РЕН-ТВ. Тем временем Денис Вильданов на сегодняшний день пребывает почти на пике формы. Сейчас экс-пауэрлифтер в весе 190 кг подготавливается к очередному бою. Его противником является самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Напомним, на главном турнире встречаютсяя Федор Чудинов и Айзек Чилемба по прозвищу Малави, а в соглавном бою, кроме Новоселова и Вильданова, будут известный боец Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон. Последний является африканским чемпионом по кикбоксингу, чемпионом по боксу в Камеруне и вице-чемпионом К1 Африканского региона. Также будет блогер и боец ММА Артем Тарасов со спортсменом по силовым видам спорта Михаилом Кокляевым.

 Источник: https://terrnews.com

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