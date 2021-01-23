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Вслед за Россией из Прибалтики уходит Казахстан
Казахстанские инвесторы продают зерновой терминал Ventspils Grain Terminal (VGT), который работает в порту Вентспилса.
Соответствующий лот выставлен на электронной торговой площадке Реестра государственного имущества Казахстана. Примечательно, что решение о продаже акций терминала его владельцы приняли в разгар тяжелейшего транзитного кризиса за все годы независимости Латвии. Имущество на территории Вентспилсского порта стремительно превращается в проблемные активы, от которых нужно избавляться. Чем быстрее, тем лучше, пишет thisnews.ru.
Специализированный терминал для перевалки зерновых грузов АО Ventspils Grain Terminal был построен в 2005 году. Этот проект стал результатом межгосударственных переговоров на уровне глав государств: его обсуждали лично президенты Латвии и Казахстана Вайра Вике-Фрейберга и Нурсултан Назарбаев.
Как вспоминает президент совета компании Ventspils Grain Terminal Нурлан Тлеубаев, привлечь азиатских инвесторов в Вентспилс было непросто.
Они хорошо помнили аферу с компанией «Ринужи» в Рижском порту в 1999 году, стоившую казахским предпринимателям несколько миллионов долларов. «Это был очень болезненный кол, который государство забило в отношения между нашими странами», — так оценивал ситуацию глава консалтинговой компании Laika Stars Вадим Ерошенко.
Но в 2004 году Латвия стала членом Евросоюза. Для зарубежного бизнеса это сделалось гарантией надежности капиталовложений в портовую инфраструктуру Прибалтики.
«Партнеры из Казахстана привлекли в проект в качестве инвестиций более 20 миллионов долларов, и во многом благодаря их усилиям и доверию Вентспилс и Латвия снова продемонстрировали всему миру свою инвестиционную привлекательность, — рассказывал Тлеубаев. — В строительстве терминала принимали участие специалисты из США, и, по их мнению, Вентспилсский зерновой терминал — лучший из построенных ими во всем мире».
Уже на первом этапе работы руководство VGT столкнулось с серьезными трудностями.
Тот же Тлеубаев жаловался президенту Латвии, что управление Вентспилсского свободного порта без объяснения причин отказывало терминалу в приеме судов и искусственно тормозило решение вопросов, связанных с его функционированием. «Я прошу вас сделать все возможное для того, чтобы Латвия в преддверии намеченного на июль визита президента Казахстана не стала центром международного скандала как государство, в котором личные амбиции и корысть отдельных чиновников ставятся выше закона и экономических и политических интересов страны», — писал президент совета АО Ventspils Grain Terminal.
Видимо, эту историю как-то замяли. Международного скандала не случилось — зерновой терминал в Вентспилсе продолжил работать. Его владельцы радовались растущему спросу на отгрузку сельскохозяйственной продукции и отмечали преимущества глубоководного причала. Он позволяет обрабатывать большие объемы грузов при минимальных издержках.
Порты соседних стран не предлагали инвесторам таких выгодных условий.
Всего четыре года назад VGT ввел в эксплуатацию универсальный склад, рассчитанный на хранение более 30 тысяч тонн любых видов сельхозпродукции. В пресс-службе компании отмечали, что новый объект существенно расширяет номенклатуру перегружаемых в Вентспилсе сельскохозяйственных грузов: «Интерес к данному проекту уже проявили экспортеры свекловичного жома, семян подсолнечника, топливных гранул, а также экспортеры, импортеры и переработчики различных шротов, сахара-сырца, производители комбикормов». Терминал превращался из узкоспециализированного в универсальный.
А дальше что-то пошло не так.
СМИ обнаружили, что держатель акций VGT — казахстанский AIC-INVEST — выставил их на продажу через электронную торговую площадку Реестра государственного имущества Казахстана. Стартовая цена лота составляет чуть более 4 миллиардов тенге (примерно 9,7 миллиона долларов), заявки на повышение цены принимаются до 2 февраля. В электронном виде опубликованы предоставленные AIC-INVEST документы, в том числе многостраничный отчет об оценке акций, который подготовила российская оценочно-консалтинговая компания Kalinin & Partners.
Что сподвигло казахстанских инвесторов выставить на продажу актив, который раньше считался перспективным? Постоянные читатели аналитического портала RuBaltic.Ru наверняка догадываются.
Мы много раз писали, что транзитная отрасль Латвии переживает тяжелейший кризис за все годы независимости. За 2020 год порты прибалтийской республики перевалили 44,928 миллиона тонн грузов — это на 28% меньше, чем годом ранее. А самым большим «лузером» оказался именно Вентспилс. В здешней морской гавани объемы перевалки сократились почти на 37%. По насыпным грузам, к которым относится и зерно, падение еще более серьезное — минус 73,3%. Иначе как катастрофой это не назовешь.
Как исправлять ситуацию, власти прибалтийской республики не знают. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс призывает соотечественников привыкать к «новой нормальности»: к показателям прошлых лет транзитная отрасль Латвии уже никогда не вернется.
Как должны реагировать на это казахстанские инвесторы Вентспилсского порта?
Правильно — бежать с тонущего корабля. «Сбрасывать» проблемные активы, пока они окончательно не обесценились. Потом будет поздно. У этого «поздно» есть конкретные временные рамки. Дело в том, что в российском порту Усть-Луга компания «Новотранс» строит универсальный терминал Lugaport стоимостью более 600 миллионов евро. Планируется, что к 2024 году его грузооборот составит 24–28 миллионов тонн в год. Из них 6 миллионов тонн — это перевалка зерна. Того самого, которое сегодня обрабатывается в портах Риги, Вентспилса и Лиепаи.
В последние годы в России растет урожайность зерновых культур, а вот экспортных мощностей остро не хватает. Специализированные терминалы для перевалки зерна на российской Балтике есть только в Калининграде. Приходится по старинке пользоваться услугами чужих портов. В 2017–2018 сельскохозяйственном году объемы железнодорожных перевозок зерна из России в направлении Прибалтики выросли более чем в два раза и достигли отметки в 1,6 миллиона тонн.
Очевидно, благодаря этому финансовые показатели VGT резко улучшились. Уже упомянутый отчет об оценке акций компании показывает, что ее валовая прибыль в 2017 году составляла 793 тысячи евро, а в 2018-ом — уже 1,34 миллиона евро.
Но радость была недолгой. 7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между правительством Ленинградской области и группой компаний «Новотранс» о строительстве терминала Lugaport.
Тягаться с таким гигантом VGT не сможет. Не потому ли компания AIC-INVEST приняла решение выставить на продажу акции своего зернового терминала в Вентспилсском порту? Еще в начале 2013 года, в первые дни своей работы, аналитический портал RuBaltic.Ru прогнозировал, что страны Балтии рано или поздно потеряют не только российский транзит, но и клиентов из других стран Евразийского экономического союза. Грузоотправители стран ЕАЭС (прежде всего Беларуси и Казахстана) тоже будут учитывать фактор развития портовой инфраструктуры Ленинградской области.
Продажа VGT — наглядное тому подтверждение.
Специализированный терминал для перевалки зерновых грузов АО Ventspils Grain Terminal был построен в 2005 году. Этот проект стал результатом межгосударственных переговоров на уровне глав государств: его обсуждали лично президенты Латвии и Казахстана Вайра Вике-Фрейберга и Нурсултан Назарбаев.
Как вспоминает президент совета компании Ventspils Grain Terminal Нурлан Тлеубаев, привлечь азиатских инвесторов в Вентспилс было непросто.
Они хорошо помнили аферу с компанией «Ринужи» в Рижском порту в 1999 году, стоившую казахским предпринимателям несколько миллионов долларов. «Это был очень болезненный кол, который государство забило в отношения между нашими странами», — так оценивал ситуацию глава консалтинговой компании Laika Stars Вадим Ерошенко.
Но в 2004 году Латвия стала членом Евросоюза. Для зарубежного бизнеса это сделалось гарантией надежности капиталовложений в портовую инфраструктуру Прибалтики.
«Партнеры из Казахстана привлекли в проект в качестве инвестиций более 20 миллионов долларов, и во многом благодаря их усилиям и доверию Вентспилс и Латвия снова продемонстрировали всему миру свою инвестиционную привлекательность, — рассказывал Тлеубаев. — В строительстве терминала принимали участие специалисты из США, и, по их мнению, Вентспилсский зерновой терминал — лучший из построенных ими во всем мире».
Уже на первом этапе работы руководство VGT столкнулось с серьезными трудностями.
Тот же Тлеубаев жаловался президенту Латвии, что управление Вентспилсского свободного порта без объяснения причин отказывало терминалу в приеме судов и искусственно тормозило решение вопросов, связанных с его функционированием. «Я прошу вас сделать все возможное для того, чтобы Латвия в преддверии намеченного на июль визита президента Казахстана не стала центром международного скандала как государство, в котором личные амбиции и корысть отдельных чиновников ставятся выше закона и экономических и политических интересов страны», — писал президент совета АО Ventspils Grain Terminal.
Видимо, эту историю как-то замяли. Международного скандала не случилось — зерновой терминал в Вентспилсе продолжил работать. Его владельцы радовались растущему спросу на отгрузку сельскохозяйственной продукции и отмечали преимущества глубоководного причала. Он позволяет обрабатывать большие объемы грузов при минимальных издержках.
Порты соседних стран не предлагали инвесторам таких выгодных условий.
Всего четыре года назад VGT ввел в эксплуатацию универсальный склад, рассчитанный на хранение более 30 тысяч тонн любых видов сельхозпродукции. В пресс-службе компании отмечали, что новый объект существенно расширяет номенклатуру перегружаемых в Вентспилсе сельскохозяйственных грузов: «Интерес к данному проекту уже проявили экспортеры свекловичного жома, семян подсолнечника, топливных гранул, а также экспортеры, импортеры и переработчики различных шротов, сахара-сырца, производители комбикормов». Терминал превращался из узкоспециализированного в универсальный.
А дальше что-то пошло не так.
СМИ обнаружили, что держатель акций VGT — казахстанский AIC-INVEST — выставил их на продажу через электронную торговую площадку Реестра государственного имущества Казахстана. Стартовая цена лота составляет чуть более 4 миллиардов тенге (примерно 9,7 миллиона долларов), заявки на повышение цены принимаются до 2 февраля. В электронном виде опубликованы предоставленные AIC-INVEST документы, в том числе многостраничный отчет об оценке акций, который подготовила российская оценочно-консалтинговая компания Kalinin & Partners.
Что сподвигло казахстанских инвесторов выставить на продажу актив, который раньше считался перспективным? Постоянные читатели аналитического портала RuBaltic.Ru наверняка догадываются.
Мы много раз писали, что транзитная отрасль Латвии переживает тяжелейший кризис за все годы независимости. За 2020 год порты прибалтийской республики перевалили 44,928 миллиона тонн грузов — это на 28% меньше, чем годом ранее. А самым большим «лузером» оказался именно Вентспилс. В здешней морской гавани объемы перевалки сократились почти на 37%. По насыпным грузам, к которым относится и зерно, падение еще более серьезное — минус 73,3%. Иначе как катастрофой это не назовешь.
Как исправлять ситуацию, власти прибалтийской республики не знают. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс призывает соотечественников привыкать к «новой нормальности»: к показателям прошлых лет транзитная отрасль Латвии уже никогда не вернется.
Как должны реагировать на это казахстанские инвесторы Вентспилсского порта?
Правильно — бежать с тонущего корабля. «Сбрасывать» проблемные активы, пока они окончательно не обесценились. Потом будет поздно. У этого «поздно» есть конкретные временные рамки. Дело в том, что в российском порту Усть-Луга компания «Новотранс» строит универсальный терминал Lugaport стоимостью более 600 миллионов евро. Планируется, что к 2024 году его грузооборот составит 24–28 миллионов тонн в год. Из них 6 миллионов тонн — это перевалка зерна. Того самого, которое сегодня обрабатывается в портах Риги, Вентспилса и Лиепаи.
В последние годы в России растет урожайность зерновых культур, а вот экспортных мощностей остро не хватает. Специализированные терминалы для перевалки зерна на российской Балтике есть только в Калининграде. Приходится по старинке пользоваться услугами чужих портов. В 2017–2018 сельскохозяйственном году объемы железнодорожных перевозок зерна из России в направлении Прибалтики выросли более чем в два раза и достигли отметки в 1,6 миллиона тонн.
Очевидно, благодаря этому финансовые показатели VGT резко улучшились. Уже упомянутый отчет об оценке акций компании показывает, что ее валовая прибыль в 2017 году составляла 793 тысячи евро, а в 2018-ом — уже 1,34 миллиона евро.
Но радость была недолгой. 7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между правительством Ленинградской области и группой компаний «Новотранс» о строительстве терминала Lugaport.
Тягаться с таким гигантом VGT не сможет. Не потому ли компания AIC-INVEST приняла решение выставить на продажу акции своего зернового терминала в Вентспилсском порту? Еще в начале 2013 года, в первые дни своей работы, аналитический портал RuBaltic.Ru прогнозировал, что страны Балтии рано или поздно потеряют не только российский транзит, но и клиентов из других стран Евразийского экономического союза. Грузоотправители стран ЕАЭС (прежде всего Беларуси и Казахстана) тоже будут учитывать фактор развития портовой инфраструктуры Ленинградской области.
Продажа VGT — наглядное тому подтверждение.