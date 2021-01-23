Происшествия

сегодня, 09:10

Подростки едва не спалили мусорные контейнеры

5 892
#пожар #сосны
3

Они подожгли сосны во дворе дома на улице Космонавтов.

Загрузка плеера
Происшествие записала камера видеонаблюдения. 19 января группа подростков подожгла сосны, которые валялись на контейнерной площадке. На записи видно, как школьники поджигают деревья, потом убегают. Сухие сосны, которые выбросили липчане после новогодних праздников,  быстро загорелись.

Видимо, подростки поняли, что заигрались. Они вернулись и постарались потушить пламя. Пострадал ли контейнер, который стоял рядом с огнем, не известно.
5 892
#пожар #сосны
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мусорная реформа

9 минут назад
заметно улучшилась ситуация обслуживанием и вывозом ТБО!
ответить

Антимэйсон

10 минут назад
Вы что? Онижедети...
ответить

липецк

23 минуты назад
такие большие деньги за мусор платим ...а контейнеры даже покрасить не могут ...
ответить

Animal planet.

26 минут назад
Я смотрю подростки совсем обнаглели от безделья. Направить их в Территорию спасения,чистить клетки и выгуливать животных.
ответить

Пeppи Mейсон

34 минуты назад
Это они сделали в знак протеста против ареста одного никому не известного блогера
ответить

Еще в рубрике

За кражу алкоголя и закуски супруги могут лишиться свободы
#кража #полиция
За кражу алкоголя и закуски супруги могут лишиться свободы

9 минут назад

Происшествия
В историю об оставленных в 20-градусный мороз в машине детях вмешалась прокуратура
#конфликт #дети
93
В историю об оставленных в 20-градусный мороз в машине детях вмешалась прокуратура

вчера, 18:24

Происшествия
Двух детей вызволили из заперти городские спасатели
#спасатели
5
Двух детей вызволили из заперти городские спасатели

вчера, 16:48

Происшествия
СК начал проверку обстоятельств травмирования школьника при спуске со стихийной горки
#авария #ДТП
5
СК начал проверку обстоятельств травмирования школьника при спуске со стихийной горки

вчера, 16:03

Происшествия
В Липецке сошёл с рельсов трамвай
#транспорт #трамвай
22
В Липецке сошёл с рельсов трамвай

вчера, 13:05

Происшествия
На дороге Данков-Лев Толстой из опрокинувшегося бензовоза вылилось топливо
#авария #ДТП
16
На дороге Данков-Лев Толстой из опрокинувшегося бензовоза вылилось топливо

вчера, 12:24

Происшествия