Подростки едва не спалили мусорные контейнеры

Они подожгли сосны во дворе дома на улице Космонавтов.

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Происшествие записала камера видеонаблюдения. 19 января группа подростков подожгла сосны, которые валялись на контейнерной площадке. На записи видно, как школьники поджигают деревья, потом убегают. Сухие сосны, которые выбросили липчане после новогодних праздников, быстро загорелись.



Видимо, подростки поняли, что заигрались. Они вернулись и постарались потушить пламя. Пострадал ли контейнер, который стоял рядом с огнем, не известно.