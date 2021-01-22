Общество
сегодня, 14:18
В школе № 70 решили накормить родителей
14 1874
Операторы питания сейчас всячески стараются зарекомендовать себя с хорошей стороны, чтобы получить контракты в дальнейшем.
Родителей младшеклассников сегодня пригласили в школу на… обед. Чтобы взрослые лично оценили качество блюд, которые едят их дети.
В этой школе, как и во многих других липецких учебных заведениях, с начала учебного года сменился оператор питания.
— Когда начал «Форсаж Хоспиталити Групп» кормить — это стало можно есть, — коротко отрекомендовала нового оператора питания директор школы Ольга Прокопенко.
В этой школе, если перемена позволяет, накрывают на столы не заранее, а после того, как придут дети, чтобы еда не остывала.
Родители, которых пригласили на дегустацию школьного обеда (за счет оператора питания), на вопросы, что говорят о еде их дети, отзывались весьма дипломатично: «дети едят по-разному», «им всегда что-нибудь не нравится». А пообедав, взрослые остались довольны съеденным.
— Капустный салатик легенький, супчик без пережарки — то что надо. У каждого ребенка есть любимый суп, даже мы, взрослые, не все любим. А сегодня еда, прямо, домашняя — рассказала мама школьника Ирина Дарчева.
— Порции нормальные, салат очень понравился. Первое блюдо… детей и дома суп не заставишь есть. Тут легенький супчик. Второе: макароны, как макароны, курица, как курица, подливка, как подливка. Нормально, — поделился впечатлениями папа школьника Роман Копылов.
Школьникам же, судя по тому, что осталось на тарелках, не очень понравились макароны. Через QR-код (это своеобразная голосовалка, которая теперь есть в каждой школе) у чиновников сейчас пять "дизлайков", но это данные от всех городских школ.
— Есть замечания от родителей, что не вкусно, не солено, не доварено, переварено. Поэтому и решили показать родителям, что едят их дети из тех же кастрюль, — рассказала председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, — Мы уходим от монополии. Наша задача сделать этот бизнес конкурентным, но регулируемо-конкурентным, если это можно так сказать. Сейчас в Липецке работает пять операторов питания. С нашей точки зрения должно остаться три. Но пока об этом рано говорить. Хотя, может, компаний будет и 5-6, — уточнила чиновница.
Обед за счет фирмы родителям организовали не просто так. У операторов питания с липецкими школами заключены договоры на прямую, но только до конца зимы. В ближайшее время должны состояться торги. Поэтому фирмы и стараются изо всех сил зарекомендовать себя с положительной стороны.
В этой школе, как и во многих других липецких учебных заведениях, с начала учебного года сменился оператор питания.
— Когда начал «Форсаж Хоспиталити Групп» кормить — это стало можно есть, — коротко отрекомендовала нового оператора питания директор школы Ольга Прокопенко.
В этой школе, если перемена позволяет, накрывают на столы не заранее, а после того, как придут дети, чтобы еда не остывала.
Родители, которых пригласили на дегустацию школьного обеда (за счет оператора питания), на вопросы, что говорят о еде их дети, отзывались весьма дипломатично: «дети едят по-разному», «им всегда что-нибудь не нравится». А пообедав, взрослые остались довольны съеденным.
— Капустный салатик легенький, супчик без пережарки — то что надо. У каждого ребенка есть любимый суп, даже мы, взрослые, не все любим. А сегодня еда, прямо, домашняя — рассказала мама школьника Ирина Дарчева.
— Порции нормальные, салат очень понравился. Первое блюдо… детей и дома суп не заставишь есть. Тут легенький супчик. Второе: макароны, как макароны, курица, как курица, подливка, как подливка. Нормально, — поделился впечатлениями папа школьника Роман Копылов.
Школьникам же, судя по тому, что осталось на тарелках, не очень понравились макароны. Через QR-код (это своеобразная голосовалка, которая теперь есть в каждой школе) у чиновников сейчас пять "дизлайков", но это данные от всех городских школ.
— Есть замечания от родителей, что не вкусно, не солено, не доварено, переварено. Поэтому и решили показать родителям, что едят их дети из тех же кастрюль, — рассказала председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, — Мы уходим от монополии. Наша задача сделать этот бизнес конкурентным, но регулируемо-конкурентным, если это можно так сказать. Сейчас в Липецке работает пять операторов питания. С нашей точки зрения должно остаться три. Но пока об этом рано говорить. Хотя, может, компаний будет и 5-6, — уточнила чиновница.
Обед за счет фирмы родителям организовали не просто так. У операторов питания с липецкими школами заключены договоры на прямую, но только до конца зимы. В ближайшее время должны состояться торги. Поэтому фирмы и стараются изо всех сил зарекомендовать себя с положительной стороны.
14 1874
Комментарии (14)
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))))
Киборг
л-а
Прстите меня
Штази
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)
Студент
Алкан с ЛТЗ
Знайка
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)