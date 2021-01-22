Общество

сегодня, 14:18

В школе № 70 решили накормить родителей

14 1874
#школьное питание
1
В школе № 70 решили накормить родителей

Операторы питания сейчас всячески стараются зарекомендовать себя с хорошей стороны, чтобы получить контракты в дальнейшем.

Родителей младшеклассников сегодня пригласили в школу на… обед. Чтобы взрослые лично оценили качество блюд, которые едят их дети.



В этой школе, как и во многих других липецких учебных заведениях, с начала учебного года сменился оператор питания.

— Когда начал «Форсаж Хоспиталити Групп» кормить — это стало можно есть, — коротко отрекомендовала нового оператора питания директор школы Ольга Прокопенко.



В этой школе, если перемена позволяет, накрывают на столы не заранее, а после того, как придут дети, чтобы еда не остывала.

Родители, которых пригласили на дегустацию школьного обеда (за счет оператора питания), на вопросы, что говорят о еде их дети, отзывались весьма дипломатично: «дети едят по-разному», «им всегда что-нибудь не нравится». А пообедав, взрослые остались довольны съеденным.



— Капустный салатик легенький, супчик без пережарки — то что надо. У каждого ребенка есть любимый суп, даже мы, взрослые, не все любим. А сегодня еда, прямо, домашняя — рассказала мама школьника Ирина Дарчева.

— Порции нормальные, салат очень понравился. Первое блюдо… детей и дома суп не заставишь есть. Тут легенький супчик. Второе: макароны, как макароны, курица, как курица, подливка, как подливка. Нормально, — поделился впечатлениями папа школьника Роман Копылов.

Школьникам же, судя по тому, что осталось на тарелках, не очень понравились макароны. Через QR-код (это своеобразная голосовалка, которая теперь есть в каждой школе) у чиновников сейчас пять "дизлайков", но это данные от всех городских школ.



— Есть замечания от родителей, что не вкусно, не солено, не доварено, переварено. Поэтому и решили показать родителям, что едят их дети из тех же кастрюль, — рассказала председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, — Мы уходим от монополии. Наша задача сделать этот бизнес конкурентным, но регулируемо-конкурентным, если это можно так сказать. Сейчас в Липецке работает пять операторов питания. С нашей точки зрения должно остаться три. Но пока об этом рано говорить. Хотя, может, компаний будет и 5-6, — уточнила чиновница.

Обед за счет фирмы родителям организовали не просто так. У операторов питания с липецкими школами заключены договоры на прямую, но только до конца зимы. В ближайшее время должны состояться торги. Поэтому фирмы и стараются изо всех сил зарекомендовать себя с положительной стороны.
14 1874
#школьное питание
1

Комментарии (14)

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))))

4 минуты назад
Что употребляли авторы названия «Форсаж Хоспиталити Групп»?))))....
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Киборг

12 минут назад
Надо чтобы готовили прямо в школьной столовой,как раньше это было всегда.Профессиональные повара великолепно ГОТОВИЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,никто не жаловался.А сейчас это бизнес и ничего личного.
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л-а

15 минут назад
даже по фото видно , что макароны переварены.неужели трудно отварить нормально, что поваров нормальных нет?
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Прстите меня

17 минут назад
Часто потребляемая еда ребенка проверяется по * его туалета. Проверяйте.
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Штази

32 минуты назад
Покуда кумовство везде конкуренции не будет, своих то куда устроить?
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

32 минуты назад
Студент, Знаете, тоже обратил внимание... «Форсаж Хоспиталити Групп». Как это понимать? - Группой форсированно в госпиталь или в хоспис?
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Студент

39 минут назад
Название контрагента в полной мере характеризует его и его продукт . А поставляемый и представляемый продукт всегда различен. Для этого существует контрольная закупка. Об этом знают все студенты 1 курса экономического факультета. Но кушать по приглашению конечно вкуснее , чем что-то реально проверять
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Алкан с ЛТЗ

44 минуты назад
Надо было по соточке накапать! За здоровье!
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Знайка

48 минут назад
В садик сходите покушайте. Не каждая собачка такое кушает. А дети там с утра до вечера
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

сегодня, 14:45
"— Когда начал «Форсаж Хоспиталити Групп» кормить — это стало можно есть"... А раньше что? Плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы?)))
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