Общество

58 минут назад

В школьных столовых появились голосовалки для учеников

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#школьное питание
В школьных столовых появились голосовалки для учеников

Проголосовать за качество обеда можно с помощью QR-кода, который висит на двери.

Ученики школы №17 теперь после того, как поедят, могут оценить качество обеда. На двери, при выходе из столовой, висит табличка с QR-кодом (повесили правда, высоко, первоклассники вряд ли достанут).



При сканировании кода появляются два значка: с большим пальцем поднятым вверх или вниз. «Лайки» обедами за две последних недели декабря поставили 80% проголосовавших. Остальные ученики школьную еду «дизлайкнули». В таком случае программа предлагает ученикам пояснить, что именно им не понравилось. Ответы анализируют в управлении образования.



— Главное, чтобы школьная еда была качественной и вкусной, — пояснила начальник областного управления образования и науки Лилия Загеева.

Лилия Загеева сегодня съездила по школам, смотрела, как кормят детей.



Если раньше в Липецке монополистом школьного питания была компания «Фьюжен Менеджмент», то теперь городских учеников кормят четыре оператора питания (по области — 9). В школе № 17 — это фирма «Липецкая оптовая база», которую сегодня нахваливала директор школы Ирина Борисова. После смены поставщика, на 30 копеек в день уменьшилась родительская доплата, меню стало разнообразнее.

— Раньше продукты были из разных регионов. Хлеб могли привезти из Белгородской области. Это вызывало непонимание, — рассказала Ирина Борисова.

Почему так долго сотрудничали с поставщиком, работа которого вызывала нарекания? Тут Ирина Борисова вздыхает и говорит, что больше на аукцион никто не выходил.

— Раньше на торги выходили крупными лотами. В текущем году мы эти лоты раздробили. В одном лоте меньше школ. Таким образом более мелким компаниям гораздо выгоднее выходить на рынок, — пояснила Лилия Загеева.

По ее словам, жалоб на питание немного, регион находится на последних местах по этому показателю.

В школе № 17 учатся дети с особенностями в развитии, поэтому здесь пять вариантов меню.



— Питание стало лучше, больше стали накладывать, Разнообразнее стало, — рассказала ученица Ангелина Мишина.

— Котлеты сейчас из мяса стали делать, раньше — из фарша, — добавляет повар Людмила Перфилова.

Бесплатное горячее питание в регионе получают все школьники. Для учеников с 1 по 4 класс — это первое, второе и компот, для остальных может быть чай с бутербродом. Из регионального бюджета на школьное питание в этом году выделено 800 миллионов рублей. Родители в месяц доплачивают от 250 рублей (в Долгоруковском районе) до 2 000 рублей (в Липецке).
186
#школьное питание

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