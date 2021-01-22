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Российские власти предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с призывами к участию в несанкционированных акциях 23 января.
Также Дмитрий Песков назвал призывающих к акциям провокаторами. "Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона, недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования к участию в них молодых людей, детей и так далее", — заявил пресс-секретарь президента о позиции российских властей.
По его словам, вузы могут оценивать участие студентов в незаконных акциях в соответствии со своей политикой.
"Участие студентов в тех или иных акциях - это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведения, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика", - сообщил Песков 22 января.
"Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило в соцсетях информацию, в которой попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", — говорится в сообщении полиции.
О планах провести несанкционированные акции 23 января говорили сторонники оппозиционера Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН столицы, согласно которому задержанный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.