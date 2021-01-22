Поджёгшие иномарку парни попали на видео

Вчера вечером в Дачном вспыхнул «Субару».

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Полицию и пожарных вчера поздно вечером вызвали к дому №31 на улице Светлова в поселке Дачный. Там полыхал автомобиль «Субару». Ожидая пожарных, владельцы иномарки пытались сбить пламя огнетушителями.



Эта ситуация, а также сами поджигатели, попали на видео. Все происшествие записали камеры уличного наблюдения. В ролике видно, как возле гаражей паркуется темная «легковушка». Из машины выходят двое парней. Они пошли к жилому дому, возле которого было припарковано с десяток машин. Парней интересовала одна – «Субару». Они встали у иномарки, и машина загорелась. Подождав, когда пламя охватит лобовое стекло и капот, парни не спеша пошли дальше. Когда они отошли от окон жилого дома, то пустились бежать к своей машине.



- Владелец автомобиля написал заявление о происшествии в полицию. Проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Она поручена ГУВД Липецка.

