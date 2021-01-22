Происшествия

сегодня, 10:02

Поджёгшие иномарку парни попали на видео

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#поджог
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Вчера вечером в Дачном вспыхнул «Субару».

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Полицию и пожарных вчера поздно вечером вызвали к дому №31 на улице Светлова в поселке Дачный. Там полыхал автомобиль «Субару». Ожидая пожарных, владельцы иномарки пытались сбить пламя огнетушителями.

Эта ситуация, а также сами поджигатели, попали на видео. Все происшествие записали камеры уличного наблюдения. В ролике видно, как возле гаражей паркуется темная «легковушка». Из машины выходят двое парней. Они пошли к жилому дому, возле которого было припарковано с десяток машин. Парней интересовала одна – «Субару». Они встали у иномарки, и машина загорелась. Подождав, когда пламя охватит лобовое стекло и капот, парни не спеша пошли дальше. Когда они отошли от окон жилого дома, то пустились бежать к своей машине.

- Владелец автомобиля написал заявление о происшествии в полицию. Проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Она поручена ГУВД Липецка.
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#поджог
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Комментарии (3)

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Вован настоящий ем

22 минуты назад
Из Дачного всего одна дорога идёт. Можно номера без проблем найти. Только вот будут ли полиционеры искать? Вот в чем вопрос.
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Дух Лёхи Сокольского

34 минуты назад
ну не просто так. Значит было за что!
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Алкаш

52 минуты назад
Там в конце клипа кошка пробегала. Она их запомнила. За кусок хорошей колбасы и миску молока даст показания.
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