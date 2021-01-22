сегодня, 07:48
Байден намерен продлить договор СНВ-3 на пять лет
Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечает источник отмечает, это решение связано с приближением крайнего срока для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.
При этом собеседник издания отметил, что Байден исключает "перезагрузку" отношений с Москвой.
"Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", — приводит газета слова высокопоставленного американского чиновника.
По его словам, администрация Байдена недавно запросила у разведки оценку последних действий российской стороны и теперь готовит новые меры против нее. Как пишет The Washington Post, на этой неделе Байден поручит директору нацразведки предоставить полный отчет по России, в том числе по якобы вмешательству в выборы в 2020 году, использованию химического оружия против Алексея Навального, вознаграждениям за нападения на американских солдат в Афганистане, а также декабрьским массовым кибератакам на федеральные ведомства США.
Ранее российский МИД сообщил, что в Москве считают целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. Соответствующий комментарий ведомство опубликовало на официальном сайте после начала инаугурации нового американского лидера.В понедельник глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями в отношениях двух стран "совершенно ненормальной". Он подчеркнул, что позиция Москве по этому вопросу остается неизменной, а в МИД ждут конкретных предложений со стороны американских партнеров.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. В соответствии с соглашением, участники сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Соглашение истекает 5 февраля, и администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла, что в нынешнем виде оно не соответствует американским интересам. Республиканец настаивал на выработке нового документа с участием Китая. При этом в Вашингтоне допускали возможность продления соглашения, но выдвигали дополнительные условия, которые, в частности, касались режима верификации. В свою очередь, российская сторона предложила продлить договор без каких-либо условий и совместно с США заморозить количество имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг это предложение, сообщает ria.ru
Мизантроп
Пройду по Абрикосовой.....
Липчанин