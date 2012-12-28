Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Общество
280
22 минуты назад
2
Кот Федор из Липецка приехал в Москву на автобусе: ему ищут хозяев
Кот пробрался в автобус «Липецк — Москва», доехал до столицы, где пересел на другой автобус.
«Уже сейчас можно присматриваться к Федору на предмет укотовления. Мы с удовольствием пообщаемся со всеми желающими предоставить Федору сердце, стол и мягкий диван», — цитирует волонтера Юлию, на попечении которой находится кот, РИА Новости.
О путешествии кота Федора из Липецка в Москву на рейсовом автобусе стало известно в воскресенье. Об этом случае рассказало издание PostNews. Кот забрался в автобус «Липецк — Москва», расположился на сидении. Одна из пассажирок автобуса снимала эту поездку на телефон и связалась с зоозащитниками из Москвы, которые поджидали неожиданного гостя. Однако Федор покинул автобус и пересел в другой. Волонтерам пришлось его искать. Федора вскоре нашли и поместили в ветклинику. Со здоровьем у него все в порядке.
0
0
0
4
1
Комментарии (2)