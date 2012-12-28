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22 минуты назад
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Кот Федор из Липецка приехал в Москву на автобусе: ему ищут хозяев

Кот пробрался в автобус «Липецк — Москва», доехал до столицы, где пересел на другой автобус.

Московские зооволонтеры ищут для кота-путешественника из Липецка хозяев. Белый, пушистый кот сейчас находится в ветклинике. Ему уже успели дать кличку Федор.

«Уже сейчас можно присматриваться к Федору на предмет укотовления. Мы с удовольствием пообщаемся со всеми желающими предоставить Федору сердце, стол и мягкий диван», — цитирует волонтера Юлию, на попечении которой находится кот, РИА Новости.

О путешествии кота Федора из Липецка в Москву на рейсовом автобусе стало известно в воскресенье. Об этом случае рассказало издание PostNews. Кот забрался в автобус «Липецк — Москва», расположился на сидении. Одна из пассажирок автобуса снимала эту поездку на телефон и связалась с зоозащитниками из Москвы, которые поджидали неожиданного гостя. Однако Федор покинул автобус и пересел в другой. Волонтерам пришлось его искать. Федора вскоре нашли и поместили в ветклинику. Со здоровьем у него все в порядке.

бездомные животные
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Комментарии (2)

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7 минут назад
Всего,это,, дядя Лёша" из Ссёлок,он любит пристраваться где тепло и деньги.
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Эх
13 минут назад
Слввный котейка. Дай Бог ему хороших и добрых ручек.
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