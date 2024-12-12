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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: в ожидании температурного рекорда, в каком месяце выгоднее брать отпуск

Липчан ждёт лекция о кино, битва в жанре импровизации.

Чем не весна?

Воздух в Липецке прогреется от 4 до 6 градусов тепла – показатель, характерный для марта. Судя по всему, второй день подряд будет зафиксирован температурный рекорд, ведь до этого 28 января было самым тёплым в истории в 1915 году, когда столбик термометра поднялся до +3 градусов.

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Утром возможен туман, днём – без осадков.

Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице 8-е Марта, 24/4, 24/5, 26/4.

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С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Бехтеева, 4, 10; Политехнической, 1, 3, 5; Славянова, 1, 2, 3, Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 7а; а также в частном секторе на улицах Известковой и Энгельса.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 погрузятся в потёмки улицы Баумана; Васильковая, 108; Гражданская, 16; Добролюбова; Дружбы, 1а, 3а; Жактовская, 12, 1а, 25, 26а, 38; Земляничная, 21, 29; Известковая; Ковалева,99,101, 101а, 101в; М.И. Неделина, 19, 27, 29, 31, 31а, 33, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 55; Надежды, 1-14; Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33; Паровозная, 11а; Поселковая, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Римского-Корсакова, 2а, 3в, 4в, 6а, 8а, 8б, 10а, 10б; Рудничная, 17, 21, 25; Свердлова; Сурикова; Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95; Фридриха Энгельса; переулок Уютный, 1, 6; садоводчество «Ударник». 

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С 14:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Архангельской, 2, 7, 8, 9,10, 11, 13; Астраханской, 9, 21; Силикатной,16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманской.

Пробки

С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.


Понимать кино

Если вы хотите не просто смотреть фильмы, а ещё и понимать творческий языкрежиссёров и кинооператоров, то добро пожаловать в 19:00 в галерею современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1). Здесь пройдёт полезнейшая лекция «Кадр 2.: Погружение в теорию киноязыка» (12+).

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Кадр из фильма "Форест Гамп"

Что делает движение камеры, угол съёмки и резкость ключевыми инструментами киноязыка? Как выбор угла съёмки влияет на восприятие героев? Почему движения камеры могут не только оживить сцену, но и задать её ритм и эмоциональный тон? Как переходы между кадрами помогают связать историю воедино, а правильная настройка камеры делает каждый кадр выразительным?

На этой встрече объяснят, как технические решения создают настроение и передают замысел режиссёра.

«Битва» импровизаторов

Весело и смешно сегодня будет в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). А как может быть иначе, если в потешной битве в 20:01 в жанре импровизации сойдутся две команды – «Понятные» и «иноСтранные»? (18+).

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Комедианты будут соревноваться в ситуативном юморе, а победителей определят сами зрители, ну и ещё… парочка членов жюри.

Всё про отпуск-2025

33% липчан в опросе SuperJob заявили, что любят ходить в отпуск в июле.

В этом году к плюсам самого жаркого месяца добавится и то, что июль окажется наиболее выгодным месяцем для отдыха – размер отпускных будет максимальным. Всё дело в том, что если в течение месяца попадаются нерабочие праздничные дни, по закону работодатель не имеет права снижать оклад. Т.е. работник должен получить одинаковые деньги за 17 рабочих дней в январе и 23 рабочих дня в июле, но стоимость каждого рабочего дня будет разной. В этой связи удобнее всего в 2025 году отдыхать в июле и октябре (23 рабочих дня), чуть хуже – в апреле, сентябре и октябре (по 22), в марте и августе (по 21).

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Самый невыгодный месяц для отпуска из оставшихся – май, в котором будет лишь 18 рабочих дней.

Что касается предпочтений липчан, то 20% выбирают август, 13% - сентябрь, 10% - июнь, по 4% - май и октябрь. Самый непопулярный месяц для отдыха март, его назвал только 1% опрошенных.

Похудеть помогут врачи

К отпуску многие хотели бы постройнеть, а некоторым это жизненно необходимо для здоровья. Поэтому в Липецке объявили марафон похудения «Настрой на стройность». Пока можно лишь зарегистрироваться до 20 февраля в поликлинике по месту жительства. Сами занятия начнутся с 1 марта.

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Врачи обследуют участников марафона и помогут скорректировать питание. Спортсмены и тренеры помогут подобрать правильные физические нагрузки. Проект реализуется Минздравом Липецкой области совместно с региональным управлением физкультуры и спорта. 

Липчане, которые ухаживают за детьми-инвалидами будут получать по 10 тысяч рублей 

С 2025 года расширен круг получателей ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы в размере 10 тысяч рублей. Раньше такую сумму получали только родители и опекуны, а также попечители и усыновители. Выплата остальным ухаживающим составляла 1 200 рублей.

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Теперь же 10-тысячная выплата распространяется не только на родню, а на всех трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидом (неработающих или работающих неполный рабочий день). 

Периоды ухода за детьми с инвалидностью, инвалидами с детства I группы засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30.

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Комментарии (1)

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макс
9 минут назад
тепло так еще без осадков подарок природы
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