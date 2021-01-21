Общество
сегодня, 10:59
Мэрия Липецка передает приобретенные за средства бюджета мусорные контейнеры в частные руки
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Чиновники уверяют, что на тарифе для горожан это никак не отразится.
Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты с подачи мэрии изменили Положение «О сделках с муниципальным имуществом», согласившись передать контейнеры для сбора мусора на баланс регионального оператора, АО «ЭкоПром-Липецк».
Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Вера Андреева сообщила, что в 2019 году за счет субсидий из областного бюджета мэрия приобрела для нужд горожан 2210 евроконтейнеров объемом 1,1 кубометра на 24,9 млн рублей, 313 дуальных (для раздельного сбора мусора) контейнера такого же объема на 3,8 млн рублей и 141 бункерный накопитель объемами в 4 и 8 кубометров на 5 млн рублей. Все это имущество числится на балансе МУ «Управление капитального ремонта» и требует бюджетных средств для хранения и эксплуатации. Так как в бюджете муниципалитета на это нет средств, чиновники решили отдать контейнеры на баланс регионального оператора, АО «ЭкоПром-Липецк», резонно решив, что без них его деятельность лишена всякого смысла.
Отвечая на вопросы депутатов, Вера Андреева сказала, что переход контейнеров в частные руки не потянет за собой увеличение действующего тарифа для населения за сбор, переработку и утилизацию мусора (и это странно, ведь от них избавляются как раз под предлогом того, что их содержание, обслуживание, обеззараживание требует денег). А вот контейнерные площадки останутся за муниципалитетом.
Также на этом же заседании депутаты решили, что школы теперь могут предоставлять помещения организациям, которые кормят учащихся, без проведения аукционов.
На заседании постоянной комиссии парламентарии рассмотрели небольшой пакет поправок в бюджет Лпецка на этот год. Так, МУП «ЛиСА» получит за счет остатков денежных средств на счетах муниципалитета 7,5 млн рублей на проведение проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции городских очистных сооружений. В 2022 году на эти же цели из городского бюджета будет выделено еще 62,5 млн рублей. Как пояснила депутатам главный финансист мэрии Татьяна Григорова, эти траты необходимы для привлечения средств из федерального бюджета на реконструкцию МУП «ЛиСа». Так как решить проблему переработки илового остатка, являющегося источников зловония, не вышло за счет частного инвестора, в администрации Липецка надеются, что амбициозный проект общей стоимостью в 1,7 млрд рублей можно будет реализовать преимущественно на федеральные средства.
Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Вера Андреева сообщила, что в 2019 году за счет субсидий из областного бюджета мэрия приобрела для нужд горожан 2210 евроконтейнеров объемом 1,1 кубометра на 24,9 млн рублей, 313 дуальных (для раздельного сбора мусора) контейнера такого же объема на 3,8 млн рублей и 141 бункерный накопитель объемами в 4 и 8 кубометров на 5 млн рублей. Все это имущество числится на балансе МУ «Управление капитального ремонта» и требует бюджетных средств для хранения и эксплуатации. Так как в бюджете муниципалитета на это нет средств, чиновники решили отдать контейнеры на баланс регионального оператора, АО «ЭкоПром-Липецк», резонно решив, что без них его деятельность лишена всякого смысла.
Отвечая на вопросы депутатов, Вера Андреева сказала, что переход контейнеров в частные руки не потянет за собой увеличение действующего тарифа для населения за сбор, переработку и утилизацию мусора (и это странно, ведь от них избавляются как раз под предлогом того, что их содержание, обслуживание, обеззараживание требует денег). А вот контейнерные площадки останутся за муниципалитетом.
Также на этом же заседании депутаты решили, что школы теперь могут предоставлять помещения организациям, которые кормят учащихся, без проведения аукционов.
На заседании постоянной комиссии парламентарии рассмотрели небольшой пакет поправок в бюджет Лпецка на этот год. Так, МУП «ЛиСА» получит за счет остатков денежных средств на счетах муниципалитета 7,5 млн рублей на проведение проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции городских очистных сооружений. В 2022 году на эти же цели из городского бюджета будет выделено еще 62,5 млн рублей. Как пояснила депутатам главный финансист мэрии Татьяна Григорова, эти траты необходимы для привлечения средств из федерального бюджета на реконструкцию МУП «ЛиСа». Так как решить проблему переработки илового остатка, являющегося источников зловония, не вышло за счет частного инвестора, в администрации Липецка надеются, что амбициозный проект общей стоимостью в 1,7 млрд рублей можно будет реализовать преимущественно на федеральные средства.
5 1130
Капитан
город
все к этому идет
Нн
Гидромицентр.