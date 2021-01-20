За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 258 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 19 259 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 847 человек выздоровели, 340 человек умерли , 4 072 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 206 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», дома лечатся 2 866 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 152 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 81 человек. На втором месте Тербунский район — 17 заболевших, на третьем Грязинский и Измалковский районы — по 9 заболевших. В Краснинском и Усманском районах — по 7, в Добринском и Лев-Толстовском районах — по 4, в Липецком районе — 3, в Ельце, Данковском, Хлевенском и Чаплыгинском районах — по 2, в Долгоруковском, Елецком и Задонском районах — по одному заболевшему.