Коронавирус

сегодня, 15:21

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 258 человек

510
#коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 258 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 19 259 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 847 человек выздоровели, 340 человек умерли, 4 072 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 206 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», дома лечатся 2 866 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 152 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 81 человек. На втором месте Тербунский район — 17 заболевших, на третьем Грязинский и Измалковский районы — по 9 заболевших. В Краснинском и Усманском районах — по 7, в Добринском и Лев-Толстовском районах — по 4, в Липецком районе — 3, в Ельце, Данковском, Хлевенском и Чаплыгинском районах — по 2, в Долгоруковском, Елецком и Задонском районах — по одному заболевшему.
510
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили 152 новых случая COVID-19, пять человек умерли
#коронавирус
5
За сутки в Липецкой области выявили 152 новых случая COVID-19, пять человек умерли

сегодня, 11:08

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 20 января: «глазные» симптомы и диета перед вакцинацией
#коронавирус
1
Новое о коронавирусе к 20 января: «глазные» симптомы и диета перед вакцинацией

сегодня, 08:30

Коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 249 человек
#коронавирус
1
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 249 человек

вчера, 15:10

Коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 19 тысяч человек
#коронавирус
3
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 19 тысяч человек

вчера, 11:17

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 19 января: симптом новой инфекции проявляется даже у здоровых людей
#коронавирус
4
Новое о коронавирусе к 19 января: симптом новой инфекции проявляется даже у здоровых людей

вчера, 08:00

Коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 113 человек
#коронавирус
2
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 113 человек

18.01.2021 14:38

Коронавирус