Общество
сегодня, 16:23
Депутатам облсовета предложили организованно сделать прививку от коронавируса
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Многие народные избранники согласились получить вакцину.
Депутаты Липецкого областного Совета, наконец-то, соберутся на очное заседание сессии, которое намечено на 11 февраля. Это GOROD48 подтвердили в пресс-службе облсовета. Напомним, парламентарии не собирались вместе с 28 марта 2020 года, из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Депутат Олег Хомутинников даже пытался оспорить заочную форму работы в суде, правда, проиграл.
Перед заседанием сессии, 9 февраля, депутатам, а также сотрудникам аппарата облсовета, тем из них кто не болел COVID-19, организованно предложат сдать тест. А также прививку. Депутатов уже опросили. Более двадцати из них согласились привиться. Стоит отметить, что около двадцати человек уже переболели, следовательно прививаться им нет смысла, получается, что примерно пятнадцать парламентариев пока думают.
Кстати, сотрудников облсовета за время эпидемии уже не раз тестировали. Их проверяли в том случае, если они близко контактировали с заболевшими новой инфекцией. По данным пресс-службы, переболели COVID-19 треть сотрудников аппарата облсовета.
Перед заседанием сессии, 9 февраля, депутатам, а также сотрудникам аппарата облсовета, тем из них кто не болел COVID-19, организованно предложат сдать тест. А также прививку. Депутатов уже опросили. Более двадцати из них согласились привиться. Стоит отметить, что около двадцати человек уже переболели, следовательно прививаться им нет смысла, получается, что примерно пятнадцать парламентариев пока думают.
Кстати, сотрудников облсовета за время эпидемии уже не раз тестировали. Их проверяли в том случае, если они близко контактировали с заболевшими новой инфекцией. По данным пресс-службы, переболели COVID-19 треть сотрудников аппарата облсовета.
10 703
Если
я только - за
Кристина
данковчанин
никто не увернется от укола
***
Житель
Иван
Дафна
житель