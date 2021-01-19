Общество

сегодня, 16:23

Депутатам облсовета предложили организованно сделать прививку от коронавируса

10 703
#облсовет #коронавирус
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Депутатам облсовета предложили организованно сделать прививку от коронавируса

Многие народные избранники согласились получить вакцину.

Депутаты Липецкого областного Совета, наконец-то, соберутся на очное заседание сессии, которое намечено на 11 февраля. Это GOROD48 подтвердили в пресс-службе облсовета. Напомним, парламентарии не собирались вместе с 28 марта 2020 года, из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Депутат Олег Хомутинников даже пытался оспорить заочную форму работы в суде, правда, проиграл.

Перед заседанием сессии, 9 февраля, депутатам, а также сотрудникам аппарата облсовета, тем из них кто не болел COVID-19, организованно предложат сдать тест. А также прививку. Депутатов уже опросили. Более двадцати из них согласились привиться. Стоит отметить, что около двадцати человек уже переболели, следовательно прививаться им нет смысла, получается, что примерно пятнадцать парламентариев пока думают.

Кстати, сотрудников облсовета за время эпидемии уже не раз тестировали. Их проверяли в том случае, если они близко контактировали с заболевшими новой инфекцией. По данным пресс-службы, переболели COVID-19  треть сотрудников аппарата облсовета.

10 703
#облсовет #коронавирус
1

Комментарии (10)

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Если

2 минуты назад
Дафна, "сыграют в ящик", значит, вакцина,если нет-физраствор
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я только - за

8 минут назад
и семьи их прихватите
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Кристина

22 минуты назад
Дафна, а ни как, таким как вы ничего не докажешь, сначала вы орете пусть Путин сделает, Путин сделает, вы начнёте орать, что ему ввели витаминку.
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данковчанин

22 минуты назад
....сначала регионального уровня, затем районов и местных советов..чиновников в обязательеом порядке....вот это и будет пропагандой вакцинирования...
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никто не увернется от укола

23 минуты назад
привить всех в принудительном порядке.
ответить

***

40 минут назад
так, так, фото их лиц в студию после такого предложения)
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Житель

49 минут назад
Популизм!
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Иван

49 минут назад
Странно, что третья часть депутатов еще думает прививаться или нет. Не в ногу со страной шагают или думают как добыть американскую вакцину.
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Дафна

53 минуты назад
А как мы узнаем что это вакцина, а не физраствор?
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житель

54 минуты назад
А что делают обл.депутаты их не видно и не слышно?Городские хоть видимость создают,типа с квадрой борются.
ответить

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