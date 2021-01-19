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35 минут назад

В Старом Осколе журналист спас тонущую собаку из ледяной воды

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#спасение собаки
В Старом Осколе журналист спас тонущую собаку из ледяной воды

Журналист «Мир Белогорья» вытащил тонущую собаку из ледяной воды.

В Старом Осколе журналист телерадиокомпании "Мир Белогорья" во время съемки сюжета спас провалившуюся под лед собаку. Оператор снял отважного коллегу. Эти кадры были сделаны 16 января, когда корреспондент Александр Сашнев готовил репортаж о подсчете зимующих уток, - сообщает сообщество в ВК СТАРЫЙ ОСКОЛ НОВОСТИ.

На улице стоял мороз около 20 градусов, съёмка шла к концу, но внезапно к журналистам подбежал мальчик и попросил вытащить собаку, которая провалилась в ледяную воду.

Александр Сашнев разделся, нырнул в воду и вытащил скулящее от холода и страха животное на берег. Выбраться из ледяной воды коллеге помог оператор. Затем Сашнев укутал пса в свою куртку и отнёс греться в машину.

В результате слаженных действий собака была спасена.

Как сообщает местный телеканал, ни пес, ни корреспондент не пострадали.
80
#спасение собаки

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