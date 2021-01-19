После завершения праздников заболеваемость ОРВИ снова начала расти

53% случаев ОРВИ приходится на детей.

В Липецкой области за первую рабочую неделю января было зарегистрировано 5106 случаев ОРВИ. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 11 по 17 января заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 19% и расчетного эпидемического порога на 7,4%.



- Превышение эпидпорога идёт за счет взрослого населения, - отмечают специалисты. - Увеличение количества зарегистрированных случаев в большей степени связано с низкой обращаемостью в медицинские организации на предыдущей праздничной неделе.



Случаев гриппа по-прежнему не зарегистрировано. 53% случаев ОРВИ приходится на детей. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 9,2%.



В Липецке зарегистрировано 3213 случаев ОРВИ. Это 62,9% всех случаев по области. Заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 19,4%, но не превышает эпидпорога.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 2,1% исследованных проб, в структуре преобладают вирусы парагриппа (40% от всех положительных проб), РС- и риновирусы.