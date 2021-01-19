Здоровье

34 минуты назад

После завершения праздников заболеваемость ОРВИ снова начала расти

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#ОРВИ
После завершения праздников заболеваемость ОРВИ снова начала расти

53% случаев ОРВИ приходится на детей.

В Липецкой области за первую рабочую неделю января было зарегистрировано 5106 случаев ОРВИ. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 11 по 17 января заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 19% и расчетного эпидемического порога на 7,4%.

- Превышение эпидпорога идёт за счет взрослого населения, - отмечают специалисты. - Увеличение количества зарегистрированных случаев в большей степени связано с низкой обращаемостью в медицинские организации на предыдущей праздничной неделе.

Случаев гриппа по-прежнему не зарегистрировано. 53% случаев ОРВИ приходится на детей. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 9,2%.

В Липецке зарегистрировано 3213 случаев ОРВИ. Это 62,9% всех случаев по области. Заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 19,4%, но не превышает эпидпорога.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 2,1% исследованных проб, в структуре преобладают вирусы парагриппа (40% от всех положительных проб), РС- и риновирусы.
1 288
#ОРВИ

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Алкаш

24 минуты назад
После завершения праздника начали работать поликлиники и закончились каникулы. На каникулах детям больничные справки ненужны.
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