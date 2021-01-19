Общество

58 минут назад

Липецк в новогодние праздники был популярен у приезжих

3 350
#туризм #гостиницы
Липецк в новогодние праздники был популярен у приезжих

Количество бронирований отелей в Липецке с 1 по 10 января выросло на 17%

В восьми регионах траты на проживание во время путешествий на новогодних праздниках, с 1 по 10 января выросли в Архангельской области — на 112%, в Забайкальском крае и Бурятии — на 40%, в Кабардино-Балкарии — на 290%, в Карачаево-Черкесии — на 45%, на Камчатке — на 12%, в Липецке и Магадане — на 17% и 31%, сообщают «Известия».

Сократились  число бронирования гостиниц и отелей на 33% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области.

Абсолютным лидером по числу бронирований стали Краснодарский край и Сочи. 

3 350
#туризм #гостиницы

Комментарии (3)

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Очевидец

39 минут назад
в Липецке и Магадане — на 17% и 31%
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доктор

41 минуту назад
Местные как всегда пили.
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Геннадий

52 минуты назад
У приезжих-из ближайших сел и деревень)))
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