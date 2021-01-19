Общество
58 минут назад
Липецк в новогодние праздники был популярен у приезжих
3 350
Количество бронирований отелей в Липецке с 1 по 10 января выросло на 17%
В восьми регионах траты на проживание во время путешествий на новогодних праздниках, с 1 по 10 января выросли в Архангельской области — на 112%, в Забайкальском крае и Бурятии — на 40%, в Кабардино-Балкарии — на 290%, в Карачаево-Черкесии — на 45%, на Камчатке — на 12%, в Липецке и Магадане — на 17% и 31%, сообщают «Известия».
Сократились число бронирования гостиниц и отелей на 33% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области.
Абсолютным лидером по числу бронирований стали Краснодарский край и Сочи.
Сократились число бронирования гостиниц и отелей на 33% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области.
Абсолютным лидером по числу бронирований стали Краснодарский край и Сочи.
3 350
Очевидец
доктор
Геннадий