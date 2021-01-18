Общество
53 минуты назад
В Ельце сняли на видео, как строители кладут плитку у Петровского парка при 20-градусном морозе
УКС Ельца работы подрядной орагнизации остановил
В группе «Весь Елец Новости, афиша» сегодня выложено видео работ рядом с Петровским парком Ельца. На видео рабочие клали плитку сегодня в мороз -20.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца со ссылкой на Управление капитального строительства, что действительно, рабочие подрядной организации сегодня проводили работы по укреплению плитки, которую положили ранее рядом с Петровским парком, вне его территории. Работники УКС Ельца получив такую информацию, прибыли на место и работы остановили до наступления температур, при которых разрешены подобного вида работы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца со ссылкой на Управление капитального строительства, что действительно, рабочие подрядной организации сегодня проводили работы по укреплению плитки, которую положили ранее рядом с Петровским парком, вне его территории. Работники УКС Ельца получив такую информацию, прибыли на место и работы остановили до наступления температур, при которых разрешены подобного вида работы.
Вася
lugov