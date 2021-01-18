Общество

53 минуты назад

В Ельце сняли на видео, как строители кладут плитку у Петровского парка при 20-градусном морозе

2 507
#плитка #укладка #мороз #
В Ельце сняли на видео, как строители кладут плитку у Петровского парка при 20-градусном морозе

УКС Ельца работы подрядной орагнизации остановил

В группе «Весь Елец Новости, афиша» сегодня выложено видео работ рядом с Петровским парком Ельца. На видео рабочие клали плитку сегодня в мороз -20.




Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца со ссылкой на Управление капитального строительства, что действительно, рабочие подрядной организации сегодня проводили работы по укреплению плитки, которую положили ранее рядом с Петровским парком, вне его территории. Работники УКС Ельца получив такую информацию, прибыли на место и работы остановили до наступления температур, при которых разрешены подобного вида работы.



2 507
#плитка #укладка #мороз #

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

7 минут назад
Новый вид кладки "зимняя".
ответить

lugov

25 минут назад
безумству храбрых поем мы песню!
ответить

Еще в рубрике

Магазин оштрафовали на 250 тысяч рублей за неправильное ношение маски сотрудником
#коронавирус #масочный режим
1
Магазин оштрафовали на 250 тысяч рублей за неправильное ношение маски сотрудником

18 минут назад

Общество
Во время празднования Крещения в Липецке ограничат купание на водных объектах
#крещенские купания
Во время празднования Крещения в Липецке ограничат купание на водных объектах

20 минут назад

Общество
В Христо-Рождественском соборе прошёл чин освящения воды
#Крещение #православие
8
В Христо-Рождественском соборе прошёл чин освящения воды

сегодня, 13:00

Общество
В Добринском районе изъяли немаркированные сигареты
#торговля #сигареты
3
В Добринском районе изъяли немаркированные сигареты

сегодня, 12:22

Общество
За три дня с городских улиц вывезли почти 11 тысяч кубометров снега
8
За три дня с городских улиц вывезли почти 11 тысяч кубометров снега

сегодня, 12:02

Общество
Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова
#администрация Липецка #кадры
115
Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова

сегодня, 11:33

Общество