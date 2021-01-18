Баня сгорела в поселке Елецкий

Пожар возник на чердаке рано утром 18 января.

Сегодня около чеытрех часов утра в поселке Елецкий на улице 50 лет Октября загорелась баня.



- В результате возгорания уничтожена крыша строения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Баню тушили два отделения пожарных, иму удалось остановить переход огня на другие постройки. Жертв и пострадавших нет.



Также в МЧС отметили, что это единственный пожар за минувшие морозные сутки.

