Происшествия
сегодня, 11:17
Баня сгорела в поселке Елецкий
Пожар возник на чердаке рано утром 18 января.
Сегодня около чеытрех часов утра в поселке Елецкий на улице 50 лет Октября загорелась баня.
- В результате возгорания уничтожена крыша строения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Баню тушили два отделения пожарных, иму удалось остановить переход огня на другие постройки. Жертв и пострадавших нет.
Также в МЧС отметили, что это единственный пожар за минувшие морозные сутки.
- В результате возгорания уничтожена крыша строения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Баню тушили два отделения пожарных, иму удалось остановить переход огня на другие постройки. Жертв и пострадавших нет.
Также в МЧС отметили, что это единственный пожар за минувшие морозные сутки.
123