Происшествия

сегодня, 11:17

Баня сгорела в поселке Елецкий

1 852
#пожар #МЧС
2
Баня сгорела в поселке Елецкий

Пожар возник на чердаке рано утром 18 января.

Сегодня около чеытрех часов утра в поселке Елецкий на улице 50 лет Октября загорелась баня. 

- В результате возгорания уничтожена крыша строения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Баню тушили два отделения пожарных, иму удалось остановить переход огня на другие постройки. Жертв и пострадавших нет.

Также в МЧС отметили, что это единственный пожар за минувшие морозные сутки.
1 852
#пожар #МЧС
2

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50 минут назад
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