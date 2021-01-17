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Депутаты подрались в раде из-за русского языка

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Обсуждение языкового закона на Украине вызвало в субботу, 16 января, стычку депутатов Верховной рады в эфире украинского телеканала «Наш».

Народный депутат VI созыва Кирилл Куликов в эфире подверг критике методы властей для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка, пишет iz.ru

«Это просто развитие, никуда не деться. Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше… Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство», — сказал он, сравнив поддержку украинского языка в настоящее время со «слоном в лавке».

В ответ Юрий Камельчук, член фракции «Слуга народа» призвал «не сравнивать Украину с лавкой» и дальше дискуссия скатилась к взаимным оскорблениям, в частности, Камельчук назвал своего оппонента «хамлом и быдлом». Также во время спора он встал и направился к креслу, где сидел Куликов, успокоить его удалось только ведущим передачи.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).
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