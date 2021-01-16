Происшествия
сегодня, 22:36
Столкновение на встречке: от удара у «Шевроле» оторвались и улетели задние колеса
Водители попавшие сегодня в аварию в Хлевенском районе родились в рубашке
Как сообщает сайт газеты "Донские вести", сегодня на подъезде к Хлевному, напротив поселка Южный произошло ДТП.
На подъезде к Хлевному столкнулись два автомобиля.
Водитель «Шевроле Круз» при обгоне не справился с управлением, произошёл занос, который спровоцировал столкновение со встречным автомобилем «Деу Нексия». Удар был такой силы, что у «Шевроле» оторвались задние колеса. В результате ДТП оба автомобиля получили значительные повреждения. Находившиеся в машинах - живы.
Фото: donvesti.ru
На подъезде к Хлевному столкнулись два автомобиля.
Водитель «Шевроле Круз» при обгоне не справился с управлением, произошёл занос, который спровоцировал столкновение со встречным автомобилем «Деу Нексия». Удар был такой силы, что у «Шевроле» оторвались задние колеса. В результате ДТП оба автомобиля получили значительные повреждения. Находившиеся в машинах - живы.
Фото: donvesti.ru
Пипецк
Иштван Мекиштвоо