Происшествия

сегодня, 22:36

Столкновение на встречке: от удара у «Шевроле» оторвались и улетели задние колеса

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#ДТП
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Столкновение на встречке: от удара у «Шевроле» оторвались и улетели задние колеса

Водители попавшие сегодня в аварию в Хлевенском районе родились в рубашке

Как сообщает сайт газеты "Донские вести", сегодня на подъезде к Хлевному, напротив поселка Южный произошло ДТП.
На подъезде к Хлевному столкнулись два автомобиля.

Водитель «Шевроле Круз» при обгоне не справился с управлением, произошёл занос, который спровоцировал столкновение со встречным автомобилем «Деу Нексия». Удар был такой силы, что у «Шевроле» оторвались задние колеса. В результате ДТП оба автомобиля получили значительные повреждения. Находившиеся в машинах - живы.

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Фото: donvesti.ru

2 907
#ДТП
2

Комментарии (2)

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Пипецк

47 минут назад
Не гоните так, думайте головой!
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Иштван Мекиштвоо

54 минуты назад
Краш тест прошли, все по домам, всем спасибо!
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