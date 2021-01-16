Липецкий мини-футбол выиграл на севере, хотя и пропустил гол… от вратаря соперников

Наша команда в усечённом составе сумела не потерять очки в матче с аутсайдером.

Липецкий мини-футбольный клуб одержал в гостях победу над одними из аутсайдеров Высшей лиги дублёрами «Новой Генерации» (Сыктывкар) – 5:1.



Основная команда республики Коми сейчас идёт на 7-м месте в Суперлиге, а в «вышке» первый опыт получает молодежь, основной костяк команды составляют игроки 1999-2002 г.р. Сегодня северяне дали бой липецкой команде и итоговый счёт оказался в какой-то степени не по игре. Дважды по ходу матча липчан выручали штанга и перекладина, большую часть времени преимущество нашей команды было минимальным, а два гола в конце Липецк забил в пустые ворота хозяев, когда те заменили голкипера на пятого полевого игрока.



Впрочем, и у липецкой команды имелись свои проблемы. Из-за дисквалификаций не смогли сыграть в Сыктывкаре Денис Гуляйкин, Александр Войнов, Агедиль Мадияров, кроме того из-за травм не вышли на паркет Сергей Волошин и лучший бомбардир команды (11 голов) Янник Сомплей. Дошло до того, что на матч вышли лишь семь полевых игроков, т.е. у липчан даже не хватало народу на две полноценные «четвёрки».



Начало матча тоже стало испытанием для Липецка. Уже на 2-й минуте хозяева открыли счёт, причем ворота гостей поразил … голкипер «Новой Генерации-Д». Роман Ахмаджанов неожиданно для всех устремился вперёд в стиле заправского форварда и с 15-ти метров вколотил мяч в ворота своего коллеги Леона Геджуа – 1:0.



Но липчане не унывали. На 8-й минуте Алексей Белоусов по дуге сделал передачу к чужим воротам и Александр Паламарчук в одно касание поразил дальний верхний угол – 1:1. Точно такую же комбинацию гости провели и в начале второго тайма, с той лишь разницей, что капитан липецкой команды Артём зайцев пробил низом – 2:1.



После этого Липецку пришлось выдержать не одну неприятную минуту, отбиваясь от наседавших хозяев (и не забывая о контратаках, естественно). Красноречивый эпизод произошёл на 38-й минуте, когда вялая игра липчан в обороне позволила «Новой Генерации-Д» с интервалом в несколько секунд в одной атаке нанести четыре (!) удара по нашим воротам: мяч попал в перекладину, дважды спас Геджуа, заключительный удар пришёлся мимо цели.



Но Липецк терпел и был вознаграждён. Хотя ключевой гол в матче за 5 минут до финального свистка получился курьёзным: Белоусов промчался по левому флангу и даже не бил по воротам, а делал прострел, но мяч от ноги вратаря Ахмаджанова срикошетил в сетку – 3:1.

Футболисты Коми пытались спасти матч, выпустив вратаря гонялу. Игра продолжала держать в напряжении вплоть до последней минуты, когда произошли три важных события. Сначала Джабраилу Алханову удался удар по пустым воротам через всю площадку и мяч заполз в сетку – 4:1. Затем игрок хозяев Илья Рубцов могучим ударом чуть не сломал штангу наших ворот, а спустя несколько мгновений ударом со своей половины поля отличился и Белоусов, установивший окончательный счёт.



Отметим, что матч прошёл со зрителями, что по нынешним «ковидным временам» большая редкость. Спортивный комплекс «Орбита», вмещающий 820 человек, по оценке местным комментаторов Интернет-трансляции матча, был заполнен примерно на треть.



«Новая Генерация-Д» (Сыктывкар) – Липецкая область – 1:5 (1:1).



Голы: Ахмаджанов, 2 (1:0). Паламарчук, 8 (1:1). Зайцев, 29 (1:2). Белоусов, 45 (1:3). Алханов, 50 (1:4). Белоусов, 50 (1:5).



Фолы: 4–5 (2-2). Предупреждён: Зайцев (Липецкая обл.), 36.



16 января. Сыктывкар. СК «Орбита». 280 зрителей.



Фото МФК "Волга-Саратов"

