Коронавирус в России: пик заболевания пройден?

В России тоже выявили «британский» штамм SARS-CoV-2 – его уже изучают специалисты. Врачи не рекомендуют окунаться в крещенскую прорубь сразу после прививки от COVID-19, а также тем, кто переболел новой инфекцией. Конституционный суд признал законными ограничения передвижения граждан в период пандемии. Носить ли маски после вакцинации – эксперты выдвигают аргументы. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у кота. В Москве расследуют дело о 10 миллионах использованных перчаток.

В России продолжают выявлять ежедневно более 20 тысяч зараженных новым вирусом SARS-CoV-2, однако до максимальных значений декабря планка больше не поднималась. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 118 577 инфицированных. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 3 520 521 человек, умерли 64 495 человек.

В Липецкой области ежедневно положительный тест на SARS-CoV-2 выявляли от 155 до 168 человек. Число летальных случаев составило 321 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 18 494 случаев новой коронавирусной инфекции, 13 796 человек выздоровели.



Пока ВОЗ выдает прогнозы, что нас ожидает более тяжелый второй год пандемии, в России считают, что пик заболеваемость все-таки пройден. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, показатели осеннего пика заболеваемости коронавирусом в России вряд ли повторятся. «Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», - передает ТАСС ее слова. Часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число вакцинированных от COVID-19. Новое заболевание приобретает черты сезонной инфекции: «Показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости».



Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве заявила, что стабилизация с коронавирусом в большинстве регионов стабильная: «За последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация ситуации заболеваемости достигло 83, только в двух регионах заболеваемость продолжает расти». Вице-премьер также подчеркнула, что мониторинг ситуации продолжается. Подъема заболеваемости инфекционисты ожидают через одну-две недели – такое мнение высказал РИА Новости Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Эта ситуация сопоставима с картиной 2018-19 годов и 2019-20 годов – небольшое снижение в период праздников связано с тем, что в новый год прерывается цепочка контактов в коллективах – учебных и рабочих. «Но тем не менее, подъем обязательно будет. Каких он цифр достигнет, тут я не берусь прогнозировать. О значительном снижении темпов роста эпидемии либо пандемии можно говорить, когда иммунная прослойка будет гораздо больше 80%», - отметил он. А вот морозы на заболеваемость коронавирусной инфекцией, скорее всего не повлияют – так считает Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. «Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере», - сказал Аграновский в комментарии телеканалу «Звезда».



Еще в начале пандемии ученые пытались рассчитать дату окончания противостояния нового вируса и человека. Сейчас о сроках окончания пандемии эксперты говорят осторожнее. Понимание эпидемического процесса есть, но назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума. «Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть». Она добавила, что в целом Россия очень уверенно преодолела период пандемии в 2020 году, подъемы заболеваемости коронавирусом были быстро локализованы. Вероятность очередной волны COVID-19 оценил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости. По его мнению, ситуация окажется значительно лучше, чем сейчас – в обществе уже сформируется достаточная иммунная прослойка. «Кто болеет? Новые. Если все прогорело - нечему гореть».



Ученые следят за тем, как происходят мутации в новом вирусе. Так, в России обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций новой инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума. По ее словам, саратовский институт "Микроб" занимается анализом всей доступной информации по изменениям коронавируса в мире. Она подчеркнула, что мутация вируса - обычный процесс. «Изменения, о которых сегодня говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, было видно еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями были еще в июне». В ведомстве также отметили, что выявленные мутации коронавируса, циркулирующие в России, не оказывают значимого влияния на течение заболевания. Анна Попова на этой неделе не обошла стороной и тему «британского» вируса – в эфире телеканала «Россия-1» она рассказала, что первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Человек, у которого в РФ был выявлен новый штамм коронавируса, чувствует себя хорошо, отметила Попова. «Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», - сказала она. Сегодня образец этого нового штамма есть в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», и ученые уже приступили к исследованию свойств патогена.



Ученые планируют активно изучать вирусы, даже когда затихнет пандемия. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург высказался за создание в стране Института сывороток, передает ТАСС. "Ученые смогут выделять новые штаммы вирусов и прогнозировать их влияние на организм человека, а также перепроверять защитные свойства вакцин", - пояснил он. Появление национального банка сывороток в России улучшит работу по эпиднадзору за ситуацией с различными заболеваниями.



Пока же эксперты не видят эффективной альтернативы вакцинации, чтобы быстро остановить эпидемию. По мнению президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывшего главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирины Шестаковой остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки. Иммунизация развернулась уже во всем мире, ученые продолжают разрабатывать новые вакцины. А перед властями встал новый вопрос – нужно ли заставлять носить маски тех, кто получил вакцину. Например, губернатор Сахалинской области предложил выдавать таким жителям специальные бейджи, которые дают право не носить медицинские маски в общественных местах – в регионе хотят пойти по пути послабления ограничительных мер. Если в организации будет полностью привит весь коллектив, ее объявят «зелёной зоной» и ограничительные меры для нее будут значительно ослаблены. «Наша задача - создать так называемые «зелёные зоны» в отдельно взятых организациях - в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях…» - написал в своем Instagram губернатор региона Валерий Лимаренко. Эксперты с осторожностью отнеслись к инициативе сахалинского губернатора. Ношение масок привитыми от коронавируса пока необходимо. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. «Пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавирусной инфекции или переболевший, может являться переносчиком вируса, то есть представлять опасность для окружающих, сам того не зная. Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также отметил, что вакцинированные могут быть переносчиками вируса и должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител: «Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования». А вот директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, привившимся против новой коронавируной инфекции – в случае если у них отмечается высокий уровень антител (1:3200 и выше), поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты. Хотя в целом даже привившиеся от COVID-19 должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией, чтобы не передать инфекцию тем, кто еще не защищен от инфекции.

Конституционный суд РФ признал законными ограничения региональных властей в передвижении граждан в период пандемии – постановление публикует «Российская газета». КС проверял законность ограничений в Московской области из-за пандемии, которые запрещали гражданам покидать место жительства. Исключение составляли обращения за медицинской помощью, походы в магазин и некоторые другие. Выходить можно было, предварительно оформив специальный пропуск. Запрос о проверке акта подмосковных властей пришел из Протвинского суда. В Конституционном суде указали, что в Основном законе страны забота о сохранении и укреплении жизни и здоровья человека является высшим благом и образует одну из основополагающих конституционных обязанностей государства. Необходимость их защиты при угрозе или возникновении ЧС, а также при осуществлении мер по борьбе с эпидемиями и ликвидацией их последствий предполагает принятие таких правовых актов, которые не исключают ограничения прав и свобод человека, в том числе и на передвижение. И именно с данной целью приняты такие ограничения.



На этой неделе коронавирусную инфекцию подтвердили у главы правительства Удмуртии Ярослава Семенова – в соцсети он написал, что болезнь протекает практически бессимптомно, сам он работает дома удаленно. Коронавирусом заразился глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев – сейчас он идет на поправку. 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на 72 году жизни умер один из создателей и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.



Как совместить прививку от COVID-19 и крещенские купания – врачи дали свои рекомендации накануне праздника Крещения Господня. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что прививку лучше не делать менее чем за неделю до купания в проруби, а после – выждать еще два дня. «Погружение в ледяную воду влияет на иммунитет и это нужно учитывать при планировании прививки», - отметила она. профессор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Зиновьев рекомендовал воздержаться от купания в проруби на Крещение тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию в любой форме. Он указал, что эпидемиологи, иммунологи и терапевты сообщают, что и спустя несколько месяцев могут прослеживаться последствия от перенесенного COVID-19. Речь идет о нарушении функции дыхания, остаточных явлениях поражения легких, тромбогенной опасности, неврологических проявлениях. «Всего этого лучше избежать. Поэтому не надо провоцировать возможное развитие осложнений», - передает ТАСС его слова.



В столице ведут расследование дела о поставке почти 10 миллионов использованных перчаток, которые зарубежная компания должна была поставить для продажи в России одной из коммерческих организаций в Новой Москве. В таможенных декларациях указано, что в Россию были поставлены 9,9 миллиона виниловых перчаток, однако продукция не соответствовала качеству, более того, признаки указывали, что перчатки прежде уже использовались. По данному факту возбуждено уголовное дело. В медсанчасти Омска 47-летний пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Его тело нашли утром у здания медсанчасти. Медики и правоохранительные органы будут совместно расследовать случай - при заражении коронавирусом в некоторых случаях наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям, это отмечают специалисты по всему миру, рассказали в Минздраве. В Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у домашнего кота, сообщает «Российская газета». Ученые провели генетические исследование возбудителя вируса, сообщает НИИ гриппа имени Смородинцева. По все вероятности кот заразился от своих хозяев, которые прежде перенесли новую инфекцию в легкой форме. А в НИИ гриппа обратились ветеринары, к которым хозяева принесли заболевшего кота. Заражение животных коронавирусной инфекцией встречаются крайне редко, поэтому ученые провели генетическое исследование животного. Тест подтвердил наличие штамма вируса. Сейчас кот выздоравливает.



