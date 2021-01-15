Бизнес
12 минут назад
Работа энергетиков «Россети Центр» по ликвидации последствий стихии получила положительную оценку
13 января на всей территории Липецкой области было объявлено штормовое предупреждение. Энергетики филиала "Россети Центр Липецкэнерго" заранее были мобилизованы и переведены в режим повышенной готовности.
В числе пострадавших от непогоды населенных пунктов оказалось село Фащевка Грязинского района Липецкой области. Заявки от потребителей с сообщениями о нарушениях в электроснабжении принимали как операторы горячей линии «Россетей», так и диспетчеры Центра управления регионом. Обращения поступали и на сайт «Развиваем Липецкую область вместе».
Ситуацию под свой контроль взяло Управление энергетики и тарифов Липецкой области. На месте был организован оперативный штаб для устранения аварийных отключений и координации привлекаемых сил и средств. В первую очередь специалисты «Росети Центр Липецкэнерго» провели работы по подключению социально значимых объектов и водонапорных скважин, в том числе с использованием резервных источников энергоснабжения.
Для оперативного устранения повреждений были привлечены дополнительные силы и средства. Всего в этом населенном пункте было задействовано 4 бригады и 7 единиц спецтехники. Восстановительные мероприятия не прекращались до глубокой ночи, пока свет не появился у каждого дома в селе Фащевка. Несмотря на то, что работы осложнялись непрерывным снегопадом с сильным порывистым ветром, энергетики сделали все возможное, чтобы вернуть электричество потребителям в максимально короткое время.
По итогам проведенных восстановительных мероприятий Управление энергетики и тарифов Липецкой области отметило слаженную и самоотверженную работу специалистов филиала «Россети Центр Липецкэнерго» при устранении последствий стихии.
"PR"
В числе пострадавших от непогоды населенных пунктов оказалось село Фащевка Грязинского района Липецкой области. Заявки от потребителей с сообщениями о нарушениях в электроснабжении принимали как операторы горячей линии «Россетей», так и диспетчеры Центра управления регионом. Обращения поступали и на сайт «Развиваем Липецкую область вместе».
Ситуацию под свой контроль взяло Управление энергетики и тарифов Липецкой области. На месте был организован оперативный штаб для устранения аварийных отключений и координации привлекаемых сил и средств. В первую очередь специалисты «Росети Центр Липецкэнерго» провели работы по подключению социально значимых объектов и водонапорных скважин, в том числе с использованием резервных источников энергоснабжения.
Для оперативного устранения повреждений были привлечены дополнительные силы и средства. Всего в этом населенном пункте было задействовано 4 бригады и 7 единиц спецтехники. Восстановительные мероприятия не прекращались до глубокой ночи, пока свет не появился у каждого дома в селе Фащевка. Несмотря на то, что работы осложнялись непрерывным снегопадом с сильным порывистым ветром, энергетики сделали все возможное, чтобы вернуть электричество потребителям в максимально короткое время.
По итогам проведенных восстановительных мероприятий Управление энергетики и тарифов Липецкой области отметило слаженную и самоотверженную работу специалистов филиала «Россети Центр Липецкэнерго» при устранении последствий стихии.
"PR"