Неподражаемая Елена Коробкина в новом году куёт одну победу за другой, но Олимпиада ей не светит

После новогодних праздников наша землячка выиграла уже два престижных старта.





2021 год только начался, а непобедимая (в пределах России) липецкая бегунья Елена Коробкина уже выиграла два престижных турнира.В столичном легкоатлетическом комплексе имени братьев Георгий и Серафима Знаменских прошёл традиционный Рождественский Кубок. На дистанции 1 км Коробкина не знала себе равных, прибежав к финишу за 2 минуты 41,37 секунды.Ближайшая преследовательница Александра Александрова (Московская обл./Санкт-Петербург) отстала более чем на три секунды, что по меркам дистанции равно «целой вечности». Ее результат - 2.44,79. Замкнула «тройку» Лилия Мендаева (Москва/ХМАО-Югра) - 2.48,76.В столице выступили ещё несколько наших земляков, но больше на пьедестал никто не попал. Четвёртые места заняли Василий Касторных в беге на 60 метров – 6,96 секунды и Светлана Симакова (Киреева) на дистанции в 2000 метров – 6 минут 06,67 секунды.Перед этим Коробкина отличилась и в Екатеринбурге на «Рождественских стартах», которые одновременно являются и мемориалом Эдуарда Яламова – бывшего директора Уральского оптико-механического завода, являвшегося крупным меценатом «королевы спорта». Здесь Коробкина бежала 2 км и мощным спуртом на финише заставила соперниц ловить лишь ветер за своей спиной - 5 минут 43,32 секунды.Судя по всему, 30-летняя Коробкина в отличной форме встречает новый сезон. Правда, все последние сезоны проходят для неё по одному сценарию: многократная чемпионка России побеждает всех в нашей стране в беге на средние и длинные дистанции, а на международные соревнования ни разу не уличённую в нарушениях антидопинговых правил спортсменку всё равно не допускает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Елену не допускают к выступлениям на мировом уровне даже под нейтральным флагом, несмотря на многочисленные просьбы и, что называется, без объяснения причин.