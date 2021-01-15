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34 минуты назад
Россия выходит из Договора по открытому небу
Россия начинает выход из Договора по открытому небу.
Россия заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из Договора по открытому небу (ДОН), - говорится в официальном заявлении МИД на сайте ведомства.
Ранее в ноябре минувшего года США под надуманным предлогом вышли из ДОН. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов Государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.
"Россия выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. Но к сожалению, они не получили поддержки со стороны союзников США", - говорится в заявлении МИД РФ.
По завершении внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям, - отмечает ведомство.
Ранее в ноябре минувшего года США под надуманным предлогом вышли из ДОН. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов Государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.
"Россия выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. Но к сожалению, они не получили поддержки со стороны союзников США", - говорится в заявлении МИД РФ.
По завершении внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям, - отмечает ведомство.