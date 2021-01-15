Полицейские изъяли самодельное ружье и переделанную пневматическую винтовку

Во время обыска по делу о краже полицейские нашли у 35-летнего жителя Стрелец Долгоруковского района самодельный обрез, признанный экспертизой однозарядным стреляющим устройством, и переделанную пневматическую винтовку.- Мужчина рассказал, что изготовил стреляющие устройства сам. О возможной опасности применения самодельного оружия не задумывался, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия.