Происшествия

37 минут назад

Полицейские изъяли самодельное ружье и переделанную пневматическую винтовку

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#оружие
Полицейские изъяли самодельное ружье и переделанную пневматическую винтовку
Во время обыска по делу о краже полицейские нашли у 35-летнего жителя Стрелец Долгоруковского района самодельный обрез, признанный экспертизой однозарядным стреляющим устройством, и переделанную пневматическую винтовку.

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- Мужчина рассказал, что изготовил стреляющие устройства сам. О возможной опасности применения самодельного оружия не задумывался, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия.

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#оружие

Комментарии (2)

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Л.о.з.

12 минут назад
не фига себе , приклад из топорища , ствол от кровати 53 года . ой, ка страшно стало жить .
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Может

24 минуты назад
В конструкторское бюро его.
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