В России
сегодня, 09:52
Мобильная связь в России подорожает на 15%
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Россиян предупредили о подорожании сотовой связи из-за коронавируса.
Мобильная связь в России может подорожать на 15%, - предупреждает агентство Content-Review. По словам его руководителя Сергея Половникова, изменения, вероятно, затронут тарифы в диапазоне 500–900 рублей: «Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 рублей». Также, по прогнозу Content-Review, в 2021 году вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.
Рост расходов связан не только с пандемией коронавируса, но и с регуляторными нововведениями. К ним агентство Content-Review, в частности, относит «социальный интернет», то есть предоставление операторами бесплатного и безусловного доступа к сайтам и сервисам, список которых утверждает государство (обеспечить бесплатный доступ к социально значимым сайтам в январе 2020 г. в ходе послания Федеральному собранию поручил президент Владимир Путин). Реализация этой инициативы потребует около 150 млрд рублей, т. е. примерно 10% ежегодной выручки российского рынка связи, говорит Половников, ссылаясь на отчеты самих операторов. Еще около 10 млрд рублей потребует возможное внедрение Единой биометрической системы для удаленной идентификации абонентов (например, при дистанционном подключении eSIM), - пишут "Ведомости".
Рост цен будет неравномерным: наименьшие изменения произойдут в области базовых услуг, таких как голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подорожают меньше, чем сервисы на тарифах средней и высокой категории. Одновременно операторы сотовой связи будут компенсировать выпадающие из-за коронавируса доходы и дополнительные расходы на различные законодательные инициативы государства с помощью сопутствующих услуг и корпоративных контрактов.
Осенью минувшего года эксперты предупреждали, что за сентябрь-декабрь стоимость услуг российских мобильных операторов может подорожать на 5-7%. Так же специалисты утверждали, что за 2020 год цена услуг компаний сотовой связи в целом подскочит примерно на 15%. Такой ежегодный рост наблюдался в России с 2014 года, а не только в прошлом году из-за пандемии, - заметили аналитики.
Сами телекоммуникационные компании еще прошлой весной заявляли, что рост стоимости тарифов по итогам года составит не 15%, а 10%. Но после начала пандемии они повысили собственные прогнозы, - отмечает Lenta.ru.
Рост расходов связан не только с пандемией коронавируса, но и с регуляторными нововведениями. К ним агентство Content-Review, в частности, относит «социальный интернет», то есть предоставление операторами бесплатного и безусловного доступа к сайтам и сервисам, список которых утверждает государство (обеспечить бесплатный доступ к социально значимым сайтам в январе 2020 г. в ходе послания Федеральному собранию поручил президент Владимир Путин). Реализация этой инициативы потребует около 150 млрд рублей, т. е. примерно 10% ежегодной выручки российского рынка связи, говорит Половников, ссылаясь на отчеты самих операторов. Еще около 10 млрд рублей потребует возможное внедрение Единой биометрической системы для удаленной идентификации абонентов (например, при дистанционном подключении eSIM), - пишут "Ведомости".
Рост цен будет неравномерным: наименьшие изменения произойдут в области базовых услуг, таких как голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подорожают меньше, чем сервисы на тарифах средней и высокой категории. Одновременно операторы сотовой связи будут компенсировать выпадающие из-за коронавируса доходы и дополнительные расходы на различные законодательные инициативы государства с помощью сопутствующих услуг и корпоративных контрактов.
Осенью минувшего года эксперты предупреждали, что за сентябрь-декабрь стоимость услуг российских мобильных операторов может подорожать на 5-7%. Так же специалисты утверждали, что за 2020 год цена услуг компаний сотовой связи в целом подскочит примерно на 15%. Такой ежегодный рост наблюдался в России с 2014 года, а не только в прошлом году из-за пандемии, - заметили аналитики.
Сами телекоммуникационные компании еще прошлой весной заявляли, что рост стоимости тарифов по итогам года составит не 15%, а 10%. Но после начала пандемии они повысили собственные прогнозы, - отмечает Lenta.ru.
138