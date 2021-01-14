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Двое детей получили травмы при катании на ватрушках в Тамбовской области
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Двое детей пострадали на новогодних каникулах при катании на ватрушке.
В период новогодних каникул 13-летняя девочка, спускаясь на «ватрушке» со стихийной горки в лесу, въехала в дерево, получив компрессионный перелом позвоночника. В одном из районов области при столкновении во время спуска с горки двух ватрушек (в каждой было по два человека) 7-летний мальчик получил перелом лобной кости, - сообщает пресс-служба СК РФ по Тамбовской области.
В Следственном комитете напомнили правила безопасности при катании с зимних видов спорта. В отличие от ледянок и санок, «ватрушки» способны развивать высокую скорость, закручиваться вокруг своей оси. Это делает её более опасной, чем обычные средства для катания. И нередко такая зимняя забава заканчивается трагически.
Для предотвращения неблагоприятных последствий перед началом катания нужно убедиться в отсутствии по ходу движения деревьев, камней и других препятствий. Во время спуска необходимо следить за тем, чтобы не пересеклись маршруты катающихся. Начинать движение на тюбинге можно лишь тогда, когда предыдущий человек уже завершил спуск и покинул трассу. Следует помнить, что на «ватрушках» нельзя кататься стоя, привязывать их к транспортным средствам (автомобилю, снегоходу). Нельзя прыгать на нее с разбегу, а при спуске лежать на ней, катиться друг на друге или толпой, связывать «ватрушки» паровозиком, - говорится в статье СК РФ по Тамбовской области.
В Следственном комитете напомнили правила безопасности при катании с зимних видов спорта. В отличие от ледянок и санок, «ватрушки» способны развивать высокую скорость, закручиваться вокруг своей оси. Это делает её более опасной, чем обычные средства для катания. И нередко такая зимняя забава заканчивается трагически.
Для предотвращения неблагоприятных последствий перед началом катания нужно убедиться в отсутствии по ходу движения деревьев, камней и других препятствий. Во время спуска необходимо следить за тем, чтобы не пересеклись маршруты катающихся. Начинать движение на тюбинге можно лишь тогда, когда предыдущий человек уже завершил спуск и покинул трассу. Следует помнить, что на «ватрушках» нельзя кататься стоя, привязывать их к транспортным средствам (автомобилю, снегоходу). Нельзя прыгать на нее с разбегу, а при спуске лежать на ней, катиться друг на друге или толпой, связывать «ватрушки» паровозиком, - говорится в статье СК РФ по Тамбовской области.
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