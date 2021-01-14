сегодня, 10:27
Трампу объявили импичмент в Палате представителей Конгресса США
Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, проголосовала за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне.
Дональда Трампа уже забанили в Твиттере, где он активно общался с избирателями. Теперь собираются отправить "забанить" и в Белом доме, - передает РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить американского лидера от занимаемой должности. Подробно все предъявленные ему обвинения написаны в опубликованной ранее статье импичмента.
Сам Пенс осудил эти действия и, по слухам, некоторое время даже не разговаривал с Трампом из-за того, что бунтари якобы намеревались напасть на вице-президента в Капитолии — он участвовал в утверждении голосования выборщиков. Но идею об импичменте он не поддержал. Применение 25-й поправки к Конституции, по которой Трампа можно отстранить от должности из-за "неспособности исполнять обязанности", создаст опасный прецедент, - так считает Пенс.
Трампа обвиняют по одной статье – подстрекательство к мятежу. Действующий американский лидер стал первым президентом в истории США, против которого дважды применяли импичмент. Первая попытка состоялась в 2019 году, но тогда контролируемый Республиканской партией Сенат оправдал Трампа.
Поводом для импичмента стали высказывания действующего главы американского государства в день беспорядков у Конгресса 6 января. Представитель от имени демократа Дэвида Сисилини в понедельник представил инициативу в палату представителей. Демократы уверены, что именно после призывов Трампа толпа людей начала штурм Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых одержал победу Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. "Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. Мы вновь выполнили свою клятву защищать Конституцию США", - сказала Пелоси.
Дальнейшая процедура предполагает передачу обвинительного заключения в Сенат, где начнется судебное разбирательство. Однако Сенат не успеет подвергнуть президента импичменту до истечения срока его полномочий. Согласно графику работу законодательного органа, Сенат сможет рассмотреть этот вопрос только после окончания президентского срока Трампа, - передает информационное агентство "Новостной фронт".