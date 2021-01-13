Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение

Заплыв в ледяной воде положительно влияет на организм человека, но для желающих окунуться есть целый перечень ограничений, связанных со здоровьем.

Главный внештатный специалист по терапии регионального управления здравоохранения Дмитрий Лахин дал липчанам рекомендации по участию в крещенских купаниях. Они состоятся в ночь с 18 на 19 января. Эксперт приводит целый перечень полезных эффектов и напоминает о том, что к омовению в ледяной воде нужно подойти с оглядкой на состояние здоровья.



Купание в ледяной воде имеет четыре положительных эффекта. В первую очередь врач указал на то, что в холодной воде организм человека закаливается, укрепляются сосуды.



- Если верить статистике, моржи редко болеют простудой, гриппом, ОРВИ по сравнению с другими людьми. Когда человек купается зимой, он не ощущает чувства холода. Объяснить это легко: при сужении кожных капилляров кровь начинает поступать в мозг, сердце. Когда студеная вода воздействует на организм, он ведет борьбу за выживание, таким образом, повышается состояние иммунной системы. Внезапный холод заставляет кровь быстро приливать к коже. Соответственно, в момент погружения капилляры, вены и артерии усиленно работают, что улучшает циркуляцию крови, - отмечает Дмитрий Лахин. - Кроме того, купание в холодной воде способствует сжиганию калорий.



Еще один довод в пользу купания в холодной воде, который привел врач, то, что погружение в воду приносит счастье. «После купания многие отмечают резкое поднятие настроения. Дело в том, что надпочечники в стрессовой для организма ситуации начинают вырабатывать эндорфины – гормоны счастья», указывает медик.



Окунаться в купель можно только здоровым людям, напоминает Дмитрий Лахин. Если у вас есть какие-либо из указанных ниже заболеваний, от купания стоит воздержаться. К противопоказаниям относятся: сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, нарушения нервной системы, беременность, инфекционные заболевания, гинекологические воспаления, обострение хронических болезней, сахарный диабет, ожирение и болезни мочеполовой системы.



- Если же соблюсти традицию очень хочется, предварительно проконсультируйтесь с терапевтом – он сможет обозначить сопутствующие риски и выдать заключение, - советует специалист. - В прорубь можно окунаться абсолютно здоровым людям. Если же вы не уверены в своем здоровье, лучше найти более безопасный способ купания на Крещение - принять прохладный душ, облиться святой водой в ванной. Закаливание детей тоже лучше проводить без экстрима. Для этого существует метод обтирания и обливания прохладной водой, криотерапия, хождение босиком дома по полу в любое время года. От купания также стоит воздержаться и пожилым людям, чтобы не рисковать здоровьем. Особенно если стоят сильные морозы. Также ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь или другие опьяняющие вещества перед процедурой.