53 минуты назад
Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение
Заплыв в ледяной воде положительно влияет на организм человека, но для желающих окунуться есть целый перечень ограничений, связанных со здоровьем.
Купание в ледяной воде имеет четыре положительных эффекта. В первую очередь врач указал на то, что в холодной воде организм человека закаливается, укрепляются сосуды.
- Если верить статистике, моржи редко болеют простудой, гриппом, ОРВИ по сравнению с другими людьми. Когда человек купается зимой, он не ощущает чувства холода. Объяснить это легко: при сужении кожных капилляров кровь начинает поступать в мозг, сердце. Когда студеная вода воздействует на организм, он ведет борьбу за выживание, таким образом, повышается состояние иммунной системы. Внезапный холод заставляет кровь быстро приливать к коже. Соответственно, в момент погружения капилляры, вены и артерии усиленно работают, что улучшает циркуляцию крови, - отмечает Дмитрий Лахин. - Кроме того, купание в холодной воде способствует сжиганию калорий.
Еще один довод в пользу купания в холодной воде, который привел врач, то, что погружение в воду приносит счастье. «После купания многие отмечают резкое поднятие настроения. Дело в том, что надпочечники в стрессовой для организма ситуации начинают вырабатывать эндорфины – гормоны счастья», указывает медик.
Окунаться в купель можно только здоровым людям, напоминает Дмитрий Лахин. Если у вас есть какие-либо из указанных ниже заболеваний, от купания стоит воздержаться. К противопоказаниям относятся: сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, нарушения нервной системы, беременность, инфекционные заболевания, гинекологические воспаления, обострение хронических болезней, сахарный диабет, ожирение и болезни мочеполовой системы.
- Если же соблюсти традицию очень хочется, предварительно проконсультируйтесь с терапевтом – он сможет обозначить сопутствующие риски и выдать заключение, - советует специалист. - В прорубь можно окунаться абсолютно здоровым людям. Если же вы не уверены в своем здоровье, лучше найти более безопасный способ купания на Крещение - принять прохладный душ, облиться святой водой в ванной. Закаливание детей тоже лучше проводить без экстрима. Для этого существует метод обтирания и обливания прохладной водой, криотерапия, хождение босиком дома по полу в любое время года. От купания также стоит воздержаться и пожилым людям, чтобы не рисковать здоровьем. Особенно если стоят сильные морозы. Также ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь или другие опьяняющие вещества перед процедурой.
60+
Мимоходом
Мимоходом
Житель
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)