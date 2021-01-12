Происшествия

сегодня, 08:26

Первый рабочий день нового года обошелся без пострадавших на дорогах

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#авария #ДТП
Первый рабочий день нового года обошелся без пострадавших на дорогах

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди не зарегистрировано.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3017 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девятерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2620 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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