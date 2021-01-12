сегодня, 08:26
Первый рабочий день нового года обошелся без пострадавших на дорогах
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди не зарегистрировано.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девятерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2620 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.