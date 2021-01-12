В Липецке ввели в эксплуатацию первый жилой дом с использованием механизма эскроу-счетов

В Липецке ввели в эксплуатацию первый жилой дом, возведенный с использованием проектного финансирования и механизма эскроу-счетов.

Специализированный застройщик «СФЕРА» построил двухподъездный 19-этажный жилой дом с помещениями соцкультбыта за 24 месяца, а договоры долевого участия в строительстве заключили более 200 новых собственников квартир.





Продажи объектов долевого участия в строительстве с использованием счетов эскроу в соответствии с поправками в ФЗ №214 начались в 2019 году взамен привычной реализации квартир, при которой денежные средства дольщика поступают на расчетный счет застройщика.

В соответствии с новыми изменениями, денежные средства за квартиру вносятся на эскроу-счет дольщика после регистрации договора долевого участия в строительстве и не используются Застройщиком для строительства объекта. Застройщик получает их только по факту ввода жилого дома в эксплуатацию.

Механизм эскроу-счетов предполагает, что в случае возникновения у застройщика в процессе строительства финансовых трудностей (вплоть до банкротства), банк, в котором открыт данный счет, гарантирует возврат всей внесенной дольщиком суммы по договору участия в долевом строительстве. Таким образом, решена проблема обманутых дольщиков, а риск не получить квартиру и денежные средства полностью отсутствует.

Генеральный директор ООО СЗ «СФЕРА» Эдуард Михайлович Корабельников





«Жилой комплекс «ГАЛАКТИКА» - первый дом в Липецкой области, построенный по системе эскроу-счетов с использованием проектного финансирования ПАО «Сбербанк». Основной задачей нашей компании при строительстве жилых домов и дальнейшей реализации квартир является обеспечение максимальной безопасности покупателей. Использование счетов эскроу стало положительным опытом, как для покупателей недвижимости, так и для застройщиков, а также позволило реализовать проект в короткий срок.





ЖК ГАЛАКТИКА – 19-этажный жилой дом, расположен в тихом районе города, в пешей доступности вся необходимая инфраструктура, что делает комплекс комфортным для проживания.

ЖК ГЛАКТИКА имеет собственную огороженную территорию с детской площадкой и наземным паркингом.





Жилой комплекс является высотной доминантой района, с верхних этажей открывается панорамный вид на город.





Все наши проекты возведены по строительным нормам и ГОСТам с использованием только качественных материалов и проверенных подрядных организаций, благодаря чему будущие собственники получают комфортное для проживания жилье, соответствующее всем мировым стандартам.

Сотрудники компании СФЕРА имеют большой профессиональный опыт в области строительства, что позволяет нестандартно подходить к проектированию объектов, учитывая все современные требования к комфорту, осуществлять высококачественное выполнение строительных работ, продажу и передачу объектов строительства с индивидуальным подходом к каждому нашему покупателю.

Возведение всех наших объектов выполняется ранее запланированных сроков ввода в эксплуатацию при оптимальной стоимости и без потери качества строительства».

Продажа квартир осуществляется в соответствии с ФЗ №214.

СЗ СФЕРА планирует строительство новых объектов, которые так же будут построены с помощью системы эскроу-счетов при проектном финансировании строительства.

Подробности о новых объектах вы можете наблюдать на сайте http://stroysfera.pro/ , в социальных сетях компании https://www.instagram.com/sfera_sz/ и https://vk.com/sksfera .

Подробную информацию о ценах на квартиры СЗ Сфера можно получить по телефону или в офисе продаж по адресу: г.Липецк, ул. Гагарина, д.145, офис 4 (ЖК Панорама), телефон: +7 (4742) 377-240







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